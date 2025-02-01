Папа богопосвяченим: дбати про формацію, щоб випромінювати красу любові

Проповідуючи під час Вечірні з нагоди Всесвітнього дня богопосвяченого життя, Папа Франциск наголосив на приклад Божої любові у Пресвятій Трійці – джерело і зразок будь-якої іншої любові.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 1 лютого 2025 р., Папа Франциск очолив святкову Вечірню в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди свята Стрітення Господнього, що є Всесвітнім днем богопосвячених осіб. У проповіді Святіший Отець роздумував над тим, як через обіти убогості, чистоти та послуху, богопосвячені особи можуть бути носіями світла для чоловіків і жінок нашого часу.

Здатність до зрілих та радісних взаємин

Як зазначив проповідник, обіт убогості має своє коріння в самому житті Бога, «вічному і повному взаємному дарі Отця, Сина і Святого Духа». «Реалізовуючи убогість у такий спосіб, богопосвячена особа, вільно і щедро користуючись усіма речами, стає для них носієм благословення: вона виявляє їхню благість у порядку любові, відкидає все, що може заплямувати їхню красу – егоїзм, жадібність, залежність, насильницьке використання і використання в цілях смерті – і натомість приймає все, що може її возвеличити: поміркованість, великодушність, ділення, солідарність», – зазначив він.

Визвольна і цілюща любов

За словами Папи, світло чистоти також походить від Пресвятої Трійці та є «відображенням безмежної любові, яка пов’язує три божественні Особи». «Практикування чистоти в обіті через шлях стриманості та зреченні від подружньої любові, підтверджує абсолютну першість для людини Божої любові, прийнятої неподільним й відданим серцем (пор. 1 Кор 7,32-36), і вказує на неї як на джерело і зразок будь-якої іншої любові», – сказав Святіший Отець. Він зауважив, що ми живемо у світі, часто позначеному спотвореними формами афективності, в якому принцип «того, що мені подобається» штовхає шукати в інших більше задоволення власних потреб, ніж радості від плідної зустрічі. «Це породжує у стосунках наставлення поверховості й нестабільності, егоцентризм і гедонізм, незрілість і моральну безвідповідальність, коли чоловіка і дружину на все життя підміняє тимчасовий партнер, а дітей, прийнятих як дар, ті яких вимагають як “право” або усувають як “перешкоду”, – зауважив проповідник.

У такому контексті, перед обличчям «зростаючої потреби у внутрішній ясності в людських стосунках», чистота у богопосвяченому житті показує чоловікові та жінці ХХІ століття шлях до зцілення від лиха ізоляції «через здійснення вільного та визвольного способу любові, яка приймає та поважає кожного, нікого не обмежує і нікого не відкидає». Святіший Отець звернув увагу на лікувальний ефект від зустрічі з богопосвяченими особами, які здатні до таких зрілих і радісних взаємин. «Але для цього в наших спільнотах важливо дбати про духовне й емоційне зростання людей, як у початковій, так і в постійній формації, щоб чистота правдиво виявляла красу любові, яка дарується, і щоб не вкоренилися такі згубні явища, як озлоблення серця або двоїстість вибору, що є джерелом смутку і незадоволеності, а іноді – у більш вразливих людей – причиною розвитку справжнього “подвійного життя”», – звернувся Папа до богопосвячених осіб.

Бути пророчим знаком для суспільства

Говорячи про обіт послуху, Святіший Отець зазначив, що у стосунках між Ісусом та Небесним Отцем міститься визвольна краса не рабської, а синівської залежності, яка багата «почуттями відповідальності й оживлена взаємною довірою». Ці стосунки є відповіддю любові та пророчим знаком для суспільства, в якому «ми схильні багато говорити, але мало слухати», натомість послух у богопосвяченому житті долає самотність та відкриває сенс її існування у великому Божому задумі.

Наприкінці Папа наголосив на необхідності у богопосвяченому житті повернення до витоків, де першим поверненням для кожного богопосвяченої особи є «повернення до Христа і його “так” Отцеві». «Це нагадує нам, що оновлення ще до зібрань і “круглих столів” – які потрібно робити, вони корисні – відбувається насамперед перед кивотом, в адорації», – сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що саме так відкривається спадщина засновників.