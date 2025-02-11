Папа єпископам США: проявом правової держави є пошана до гідності кожного

Папа Франциск написав лист єпископам США, в якому ділиться деякими міркуваннями щодо захисту гідності мігрантів і біженців у контексті поточної ситуації в країні, пов’язаної з політикою масових депортацій.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Закликаю всіх вірних Католицької Церкви, а також усіх людей доброї волі, не піддаватися наративам, які дискримінують і завдають марних страждань нашим братам і сестрам мігрантам та біженцям. З любов'ю та ясністю ми покликані жити в солідарності та братерстві, будувати мости, які зближують нас, уникати стін зневаги та вчитися віддавати своє життя так, як віддав його Ісус Христос задля спасіння всіх», – пише Папа Франциск, завершуючи лист до єпископів США, присвячений темі міграції, оприлюднений у вівторок, 11 лютого 2025 року.

Безмежна і трансцендентна гідність

Звертаючись до співбратів у єпископстві «в цей делікатний момент», який вони переживають як пастирі Божого люду, Святіший Отець зазначає, що біблійна розповідь про вихід Ізраїльського народу з неволі спонукає нас дивитися на дійсність сьогодення як на «вирішальний момент в історії, щоб наново ствердити не лише нашу віру в Бога, Який завжди близький» до нас, але також «у нескінченну й трансцендентну гідність кожної людської особи». Папа наголошує, що ці слова «не є штучною конструкцією». Адже й Божий Син пережив важкий досвід вигнання з землі, в якій народився, про що Папа Пій ХІІ нагадував у Апостольській конституції про піклування про мігрантів.

Святіший Отець зазначає, що Ісус своєю любов’ю до всіх вчить нас визнавати гідність кожної людини. «Насправді, коли ми говоримо про “безмежну і трансцендентну гідність”, то хочемо підкреслити, що найголовніша цінність, яку має людська особа, перевершує і підтримує всі інші правові міркування, які можуть бути прийняті для регулювання життя в суспільстві», – пише він, вказуючи на те, що це є спонукою замислюватися «над легітимністю норм і громадської політики в світлі гідності людини та її прав, а не навпаки».

Ознаки правової держави

Папа Франциск зазначає, що уважно слідкує за кризою, спровокованою програмою масових депортацій. За його словами, належно сформоване сумління не може не мати критичне судження про це і не висловити незгоду з тим, що нелегальний статус ототожнюється з злочинністю. Водночас, «слід визнати право держави захищатися та забезпечити громади від тих, хто скоїв серйозні та насильницькі злочини під час перебування в країні чи перед прибуттям». У світлі цього Святіший Отець стверджує, що акт депортації «порушує гідність багатьох чоловіків і жінок, а також цілих сімей, ставить їх в становище особливо вразливих і неспроможних захистити себе». Й це важливе питання, оскільки «справді правова держава проявляється саме в гідному ставленні, якого заслуговують всі люди». «Це не заважає розробці політики регулювання впорядкованої та легальної міграції. Однак цей розвиток не може відбуватися шляхом привілеювання одних і жертвування іншими. Те, що будується на фундаменті сили, а не на істині про однакову гідність кожної людини, погано починається і погано закінчиться», – наголошує він.

Зріла спільнота

Папа зазначає, що християни знають, що лише стверджуючи безмежну гідність усіх «наша ідентичність як осіб і як спільноти досягає зрілості». Людська особа наділена гідністю і через «конструктивні стосунки з усіма, особливо з найубогішими», може поступово дозрівати у своїй ідентичності та своєму покликанні. Водночас, «стурбованість особистою, спільнотною чи національною ідентичністю поза цими міркуваннями легко вводить ідеологічний критерій, який спотворює суспільне життя і нав'язує волю найсильнішого як критерій істини». У цьому контексті Святіший Отець складає подяку єпископам США за їхні зусилля, спрямовані на працю з мігрантами й біженцями, «звіщаючи Ісуса Христа та підтримуючи фундаментальні людські права». «Бог щедро винагородить вас за все, що ви робите, щоб захищати і оберігати тих, кого вважають менш цінними, менш важливими або менше людьми!» – наголошує він.