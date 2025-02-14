Папа Франциск госпіталізований з метою обстежень і лікування бронхіту

Пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що завершивши ранкові робочі зустрічі в п’ятницю, Папа Франциск від’їхав до лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, щоб пройти обстеження та лікувати бронхіт.

Vatican News

«Сьогодні вранці, після закінчення аудієнцій, Папа Франциск буде госпіталізований в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі для проведення деяких необхідних діагностичних обстежень і для продовження в лікарняних умовах лікування бронхіту, який досі триває». Про це йдеться у повідомленні пресслужби Святого Престолу, поширеному в п’ятницю, 13 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що вже протягом кількох днів Святіший Отець скаржився на проблеми здоров’ям, які завадили йому зачитати катехизу під час загальних аудієнцій чи проповідь. Свої робочі зустрічі протягом тижня він проводив у «Домі святої Марти», а не в Апостольському палаці.

Це вже четвертий раз Папа Франциск госпіталізований у цій римській лікарні, після планової операції в червні 2021 року з приводу симптоматичного дивертикулярного стенозу товстої кишки, після лікування респіраторної інфекції в березні 2023 року та після операції лапаротомії та пластичної хірургії черевної стінки в червні 2023 року.