Папа: єдність Церкви проявляється у солідарності

Зустрічаючись з членами Фундації «Gaudium et Spes», Святіший Отець вказав на важливість єдності з Богом та з ближніми.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 14 лютого 2025 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції у «Домі святої Марти» у Ватикані представників Фундації «Gaudium et Spes», назва якої натхненна Душпастирською конституцією про Церкву в сучасному світі ІІ Ватиканського Собору. Ця некомерційна організація, натхнена християнськими принципами, трудиться у діалозі між Церквою та громадянським суспільством через популяризацію основних цінностей солідарності, взаємодопомоги, поваги та любові до всіх.

Папа зазначає, що Фундація чинить актуальним вчення ІІ Ватиканського Собору, виявляючи єдність Церкви – містичного Тіла Христового, завдяки солідарності, особливо щодо найбільш стражденних, що робить членів Церкви однією сім’єю. «Поживою для цієї сім’ї, яка збирається разом у неділю на Святій Месі, є Євхаристія. Ми утворюємо одне тіло, бо споживаємо один і той самий хліб (пор. 1 Кор. 10,17). Це духовна їжа, яка подається всім однаково, і чинить нас здатними жити в єдності з Богом та нашими братами і сестрами», – наголосив Святіший Отець.

За словами Папи, ця єдність у силі Святого Духа спонукає бути знаряддям Божої любові, яка хоче досягти всіх людей, без винятку. «Тому в цьому Святому році я хочу подякувати вам за те, що ви є джерелом надії для багатьох людей, які страждають і зневірилися, людей, які завдяки вашим справам відчувають, що Бог голубить і втішає їх у їхніх стражданнях», – підсумовує він.