Папа продовжує лікування в стаціонарі. Скасовано загальну аудієнцію 19 лютого

За підсумками обстежень виявлено складну клінічну картину, що вимагає належного лікування в умовах стаціонару.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Понеділок, 17 лютого 2025 р., – це четвертий день госпіталізації Папи Франциска в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де йому діагностовано інфекцію дихальних шляхів. У першій половині дня прессллужба Святого Престолу поширила повідомлення, в якому зазначається, що «результати обстежень, проведених за останні кілька днів і сьогодні, показали полімікробну інфекцію дихальних шляхів, що зумовило подальшу зміну терапії». «Всі проведені на сьогоднішній день обстеження свідчать про складну клінічну картину, яка потребуватиме відповідного лікування в умовах стаціонару», – йдеться в повідомленні для журналістів.

Нагадаємо, що Святіший Отець приїхав до лікарні на обстеження та можливе лікування у п’ятницю, 14 лютого, після того, як протягом певного часу лікував бронхіт у домашніх умовах. Обстеження виявили інфекцію дихальних шляхів, було прийнято рішення про госпіталізацію.

Відповідне фармакологічне лікування в шпитальних умовах, поєднане з відпочинком, допомогли стабілізувати стан, зокрема, протягом останніх днів не фіксувалося підвищення температури тіла. Виконуючи рекомендації лікарів, Папа Франциск не очолював недільне проказування молитви «Ангел Господній». У неділю ввечері речник Апостольської Столиці Маттео Бруні інформував про те, що клінічний стан стабільний і Святіший Отець продовжує лікувально-діагностичний курс, призначений медичним персоналом. Вранці він прийняв Святе Причастя та вислухав Святу Месу через телебачення, а в другій половині дня чергував читання з відпочинком.

Пресслужба Святого Престолу інформує про те, що з огляду на продовження госпіталізації, скасовано загальну аудієнцію в середу, 19 лютого.