Папа: наша побожність повинна виливатися у вчинки любові

Зустрічаючись із виконавчою комісією II Міжнародного конгресу про Братства і народну побожність, Святіший Отець наголосив на піклування про гідність людей, які перебувають у потребі.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 8 лютого 2025 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції в «Домі святої Марти» у Ватикані членів виконавчої комісії II Міжнародного конгресу, присвяченому взаємозв’язку між братствами і народною побожністю, який відбувався у Севільї протягом 4-8 грудня минулого року.

Папа пригадав своє послання, звернене до учасників ІІ Конгресу, в якому закликав їх бути свідками любові, «яка переповнює до нестями», та щоб перші з відлунь цієї любові були відчутні насамперед у родинах. «Нехай вона звучить як оглушлива тиша молитви, яка зворушує до сліз, бо йде від серця; чи то в присутності голови вашого братства, який головує у ваших домівках, чи перед кивотом вашої парафії або храму, чи біля ліжка хворого, чи в товаристві людей похилого віку», – побажав Святіший Отець.

Він пригадав про плоди дії Божої любові, які виявились у відкритті будинку для бездомних. «Нехай у цій діяльності завжди буде чути биття люблячого серця. Зробімо так, щоб через повагу, приязнь і турботу в цьому будинку суспільство і ті, хто в ньому перебуває, змогли ще раз усвідомити унікальну гідність, яку має кожна людина», – зазначив Папа Франциск.