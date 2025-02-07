Папа про торгівлю людьми: ганебне явище, яке спонукає об’єднати зусилля

Зустрічаючись із представниками міжнародної мережі «Talitha Kum», Святіший Отець наголосив на тому, що торгівля людьми є грубим порушенням основних прав людини, заохочуючи їх до обізнаності про цю проблему.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 7 лютого 2025 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції в «Домі святої Марти» у Ватикані членів міжнародної мережі черниць «Talitha Kum», яка займається служіння жертвам торгівлі людьми, молодих «амбасадорів надії», що допомагають цій мережі, а також організаторів XI Дня молитви й роздумів проти торгівлі людьми, який Церква щороку відзначає 8 лютого, в день літургійного спомину святої Джузеппіни Бахіти.

Об’єднати сили в боротьбі

Святіший Отець зазначив, що торгівля людьми є глобальним явищем, яке забирає мільйони жертв та використовує нові способи проникнути в суспільство. «Перед обличчям цієї драми ми не можемо залишатися байдужими і, як ви, повинні об’єднати наші сили, наші голоси і закликати кожного до відповідальності, щоб боротися з цією формою злочинності, яка наживається на шкурі найуразливіших», – зауважив він. За його словами, історія святої Джузеппіни, яка стала жертвою торгівлі людьми, показує нам, як, незважаючи на несправедливість і страждання, з Божою благодаттю знову стати вільними, а також посланцями надії для інших.

Ставити постраждалих в центр уваги

Папа подякував присутнім за їхні зусилля щодо підвищення рівня обізнаності про лихо торгівлі людьми. «Я заохочую всі організації, що входять до цієї мережі, і всіх її учасників і далі об’єднувати зусилля, ставлячи жертв і постраждалих у центр уваги, вислуховуючи їхні історії, лікуючи їхні рани і посилюючи їхні голоси. Саме це означає бути амбасадорами надії; і я сподіваюся, що в цей Ювілейний рік багато людей наслідуватимуть ваш приклад», – зазначив Святіший Отець.