Папа акушерам: супроводжувати майбутніх матерів з людяністю

У зверненні до акушерок, гінекологів та медичних працівників з італійського регіону Калабрії, яке Папа Франциск вручив їм у письмовій формі під час зустрічі в «Домі святої Марти» у Ватикані, він подякував їм за те, що, їхній професіоналізм сприяє «забезпеченню здорового і щасливого народження дитини».

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 6 лютого 2025 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані акушерок, гінекологів та медичних працівників з італійського регіону Калабрії. Через застуду він проводив зустрічі не в Апостольському палаці, а в «Домі святої Марти», а також не зачитував приготовану промову, вручивши її у письмовій формі. У ній Єпископ Риму зазначає, що їхня професія є прекрасною, це – покликання та пісня життю. Він зауважує, що «в Італії, а також в інших країнах, ми, здається, втратили ентузіазм до материнства і батьківства; ми дивимося на це як на джерело труднощів і проблем, а не як на відкриття нового горизонту творчості і щастя». За його словами, «це дуже залежить від соціального та культурного контексту». Папа висловлює подяку членам цієї професійної асоціації за те, що поставили перед собою програмну мету: змінити тенденцію щодо скорочення народжуваності. У зверненні запропоновано поміркувати про три взаємодоповнюючі і взаємозалежні сфери їхнього життя і місії: професіоналізм, людську чутливість і, для тих, хто вірить, – молитву.

Виявляти милосердя до майбутніх матерів

Стосовно професіоналізму, Папа пояснює, що «постійне вдосконалення компетентності є частиною не лише їхнього етичного кодексу, але й шляху до святості мирян». «Компетентність – це інструмент, за допомогою якого ви можете найкраще здійснювати довірене вам милосердя, як у звичайному супроводі майбутніх матерів, так і у вирішенні критичних і болючих ситуацій», – зазначив Папа та додає, що «у всіх цих випадках присутність кваліфікованих фахівців дарує спокій, а в найсерйозніших ситуаціях може врятувати життя».

Плекати почуття людяності

Щодо людської чутливості, Папа зазначає, що «у такий відповідальний момент, як народження сина чи доньки, людина може відчувати себе вразливою, крихкою, а тому більше потребує близькості, ніжності та тепла», що вказує на важливість присутності чуйних та делікатних людей у цих обставинах. Він заохочує їх «плекати, окрім професійної майстерності, велике почуття людяності», яке, за словами святого Івана Павла ІІ, «пробуджує в душах батьків бажання і радість за нове життя, що розквітло з їхньої любові» і сприяє «забезпеченню здорового і щасливого народження дитини».

Молитва – це ефективні ліки, що зцілюють душу

Роздумуючи про молитву, Святіший Отець підкреслює, що «це непомітні, але ефективні ліки, які мають у своєму розпорядженні ті, хто вірить, бо вони зцілюють душу». Він пояснює, що «іноді нею можна поділитися з пацієнтами, або, «в інших обставинах її можна принести Богові з розсудливістю і смиренням, у власному серці, поважаючи переконання і шлях кожного». Єпископ Риму наголошує на відповідальності присутніх за те, щоб молитися за матерів, батьків і дітей, яких Бог ставить на їхньому шляху, особливо на Святій Месі, в Євхаристійній Адорації і в простій, щоденній молитві.

Вкінці, Папа Франциск висловлює вдячність присутнім за все добро, яке вони роблять щодня та заохочує надалі «продовжувати виконувати свою місію з ентузіазмом і щедрістю».