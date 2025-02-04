У лютому Папа просить молитися за покликання до богопосвяченого життя

«За покликання до священничого та богопосвяченого життя» – такою є тема молитовного наміру Папи на лютий 2025 року. Він спонукає до роздумів про молодь та необхідність супроводжувати її в її мріях і тривогах, згадуючи про вирішальний момент у своєму житті.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Коли мені було 17 років, я вчився і працював, мав свої плани. Я навіть не думав ставати священником. Але одного дня я ввійшов до храму… і там мене чекав Господь Бог!» – звіряється Папа Франциск у відеопосланні, приготованому Всесвітньою мережею молитви Папи в співпраці з Лос-Анджелеською архидієцезією в США, з метою представлення молитовного наміру Святішого Отця на лютий.

Відеоряд розпочинають саме фото з дитинства та юності Хорхе Маріо Берґольйо, переходячи до картин щоденного життя сьогоднішньої молоді: змінюються часи, але не змінюється здатність Господа промовляти до серця тих, хто його шукає. Тож Папа стверджує, що «Бог кличе молодих людей також і сьогодні, подекуди в спосіб, який ми собі не уявляємо». «Іноді, – визнає Святіший Отець, – ми Його не слухаємо, бо надто зайняті своїми справами, планами, навіть і нашими церковними справами. Але Святий Дух, – наполягає він, – промовляє до нас, також і через сни, через неспокій, який юнаки й дівчата відчувають у своєму серці».

У цьому контексті Папа наголошує на важливості того, щоб створювати середовище, яке сприятиме розпізнаванню покликання. «Якщо супроводитимемо їх на їхньому шляху, побачимо, як Бог творить з ними нові речі. І зможемо прийняти Його поклик таким чином, щоб найкраще послужити Церкві та сучасному світові», – переконаний він, закликаючи: «Довіряймо молоді! І, насамперед, довіряймо Богові: Він кличе кожного!».

«Молімося, – підсумовує Святіший Отець, – щоб церковна спільнота приймала прагнення та сумніви юнаків і дівчат, які відчувають покликання жити місією Ісуса: як у священничому житті, так і в чернечому».