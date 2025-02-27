Чергова ніч Папи в лікарні пройшла спокійно

Пресслужба Святого Престолу інформує про те, що Папа Франциск, який перебуває в лікарні, де йому діагностували двосторонню пневмонію, уночі добре спав, а тепер відпочиває.

Vatican News

Папа добре спав вночі і зараз відпочиває.

Таку інформацію вранці, 27 лютого 2025 р., повідомила Пресслужба Святого Престолу про стан здоров'я Папи Франциска, який з 14 лютого перебуває в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де лікується від двосторонньої пневмонії.

Напередодні ввечері було повідомлено про те, що стан Святішого Отця дещо покращився, зокрема, більше не виявлено легкої ниркової недостатності, про яку повідомлялося попередніми днями. Прогноз лікарів надалі залишається стриманим.