Папа під час ночі добре відпочив. У неділю звернеться до вірних з письмовим текстом

Пресслужба Святого Престолу повідомила, що також і наступної неділі Папа Франциск не очолюватиме молитву «Ангел Господній», але звернеться до вірних за посередництвом текстового послання.

Vatican News

«Папа Франциск добре відпочив», – повідомила вранці, 22 лютого 2025 р., акредитованих журналістів пресслужба Святого Престолу, щодо самопочуття Святішого Отця, який від 14 лютого 2025 року перебуває в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де йому діагностовано двосторонню пневмонію. Напередодні ввечері відбулася зустріч з лікуючих лікарів з журналістами, під час якої було повідомлено, що госпіталізація може бути тривалою, оскільки лікування пневмонії вимагає часу.

Інформація від лікарів щодо перебігу чергового дня госпіталізації надійде пізно ввечері. Крім того, повідомлено, що також і наступної неділі Папа не очолюватиме опівдні молитву «Ангел Господній», а буде опубліковано його звернення до вірних.