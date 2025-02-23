Ніч Папи Франциска в лікарні минула спокійно

Пресслужба Святого Престолу інформує про те, Святіший Отець, який напередодні переніс респіраторний криз, провів чергову спокійну ніч у лікарняній палаті.

Vatican News

«Ніч минула спокійно, Папа відпочивав», – таке лаконічне повідомлення вранці, 23 лютого 2025 р., поширила Ватиканська пресслужба, інформуючи про стан здоров’я Папи, що вже понад тиждень перебуває в лікарні. Повідомлення надійшло після того, як напередодні, згідно з вечірнім комюніке, Святіший Отець переніс астматичний респіраторний криз, а також потребував переливання крові через тромбоцитопенію.

Нагадаємо, що сьогодні Папа не очолюватиме проказування молитви «Ангел Господній», а опівдні звернеться до вірних із текстовим посланням.