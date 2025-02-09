Папа: нехай всюди змовкне зброя й буде вислухане благання народів про мир
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
Євхаристійне богослужіння, яке Папа Франциск у неділю, 9 лютого 2025 р., очолив на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди Ювілею збройних сил, поліції та органів безпеки, завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній». Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з подячним словом, дякуючи всім, хто взяв участь у цьому ювілейному паломництві, а також військовим ординаріям і капеланам за душпастирське служіння.
«Поширюю мої вітання на всіх військовослужбовців світу та хочу нагадати про навчання Церкви щодо цієї теми», – сказав Папа, цитуючи 79-й пункт душпастирської Конституції Другого Ватиканського Собору «Gaudium et spes»: «Ті, що присвячують себе служінню батьківщині в лавах армії, нехай вважають себе служителями безпеки та свободи народів». «Ця збройна служба, – додав він, – повинна здійснюватися лише з метою законної самооборони, а не з метою нав'язувати панування над іншими народами. Завжди дотримуючись міжнародних конвенцій щодо ведення війни. А перед усім – зі священною пошаною до життя Створіння».
«Браття й сестри, молімося за мир у стражденній Україні, в Палестині, в Ізраїлі, М'янмі, на всьому Близькому Сході, в Ківу, в Судані. Нехай повсюди замовкне зброя, і нехай буде почутий крик народів, які просять миру», – закликав Святіший Отець, заохочуючи ввіряти цю молитву «заступництву Пречистої Діви Марії, Цариці миру».