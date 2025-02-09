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ПАПА

Папа: нехай всюди змовкне зброя й буде вислухане благання народів про мир

Завершуючи Святу Месу з нагоди Ювілею збройних сил, поліції та органів безпеки, Папа Франциск наголосив на тому, що метою військової служби є законна самооборона, не домінування над іншими народами. Він також закликав молитися за мир в країнах, що страждають через війни, розпочавши від «мученицької України».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Євхаристійне богослужіння, яке Папа Франциск у неділю, 9 лютого 2025 р., очолив на площі Святого Петра у Ватикані з нагоди Ювілею збройних сил, поліції та органів безпеки, завершилося проказуванням молитви «Ангел Господній». Перед цим Святіший Отець звернувся до присутніх з подячним словом, дякуючи всім, хто взяв участь у цьому ювілейному паломництві, а також військовим ординаріям і капеланам за душпастирське служіння.

«Поширюю мої вітання на всіх військовослужбовців світу та хочу нагадати про навчання Церкви щодо цієї теми», – сказав Папа, цитуючи 79-й пункт душпастирської Конституції Другого Ватиканського Собору «Gaudium et spes»: «Ті, що присвячують себе служінню батьківщині в лавах армії, нехай вважають себе служителями безпеки та свободи народів». «Ця збройна служба, – додав він, – повинна здійснюватися лише з метою законної самооборони, а не з метою нав'язувати панування над іншими народами. Завжди дотримуючись міжнародних конвенцій щодо ведення війни. А перед усім – зі священною пошаною до життя Створіння».

«Браття й сестри, молімося за мир у стражденній Україні, в Палестині, в Ізраїлі, М'янмі, на всьому Близькому Сході, в Ківу, в Судані. Нехай повсюди замовкне зброя, і нехай буде почутий крик народів, які просять миру», – закликав Святіший Отець, заохочуючи ввіряти цю молитву «заступництву Пречистої Діви Марії, Цариці миру».

09 лютого 2025, 12:09

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.