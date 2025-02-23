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Молитва біля лікарні за здоровʼя Папи Франциска Молитва біля лікарні за здоровʼя Папи Франциска  (AFP or licensors)
ПАПА

Папа: річниця війни проти України – біль і ганьба для людства

У недільному зверненні до вірних, яке оприлюднила пресслужба Святого Престолу, Папа Франциск згадав про річницю повномасштабної війни в Україні, поновлюючи свою близькість з мученицьким українським народом. Він також привітав учасників ювілею дияконів і подякував персоналові лікарні, просячи всіх молитися за нього.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Завтра виповнюється третя річниця широкомасштабної війни проти України: болюча і ганебна річниця для всього людства! Поновлюючи мою близькість із мученицьким українським народом, заохочую вас згадати жертв усіх збройних конфліктів та молитися за дар миру теж у Палестині, Ізраїлі та на всьому Близькому Сході, в М'янмі, в Ківу та Судані», – читаємо у зверненні Папи Франциска до вірних, яке опівдні 23 лютого 2025 р. поширила пресслужба Святого Престолу.

Не боятися ризикувати задля любові

Госпіталізований від 14 лютого у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, також і цієї неділі Святіший Отець не очолював опівдні молитву «Ангел Господній», а передав вітання паломникам у письмовій формі. Насамперед він скерував думку до учасників ранкового богослужіння в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди Ювілею дияконів. «Дорогі браття диякони, ви посвячуєтесь проголошенню Божого слова та служінню милосердя, здійснюєте своє служіння в Церкві словами і вчинками, несучи всім Божу любов і милосердя. Закликаю вас з радістю продовжувати своє апостольське служіння і – як підказує сьогоднішнє Євангеліє – бути знаком любові, яка охоплює всіх, яка перетворює зло на добро і породжує братерський світ. Не бійтеся ризикувати, поставивши на любов!» – закликає Папа постійних дияконів.

Вдячність лікарям і всім, хто молиться

«Зі свого боку, я з довірою продовжую своє перебування в лікарні ім. Джемеллі, проходячи необхідне лікування, а відпочинок – це теж частина терапії! Щиро дякую лікарям і медпрацівникам цієї лікарні за увагу, яку вони виявляють до мене, і за відданість, з якою вони виконують своє служіння серед хворих людей», – зазначає Святіший Отець, піднісши в цьому контексті думку до України та інших частин світу, що страждають від війн.

Підсумовуючи, Папа дякує за всі послання підтримки, особливо, за дитячі малюнки, отримані цими днями. «Дякую за цю близькість і за молитви, які підносяться з усього світу. Ввіряю всіх заступництву Пресвятої Марії та прошу вас молитися за мене», – пише він.

23 лютого 2025, 12:03

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.