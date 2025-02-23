Папа: річниця війни проти України – біль і ганьба для людства

У недільному зверненні до вірних, яке оприлюднила пресслужба Святого Престолу, Папа Франциск згадав про річницю повномасштабної війни в Україні, поновлюючи свою близькість з мученицьким українським народом. Він також привітав учасників ювілею дияконів і подякував персоналові лікарні, просячи всіх молитися за нього.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Завтра виповнюється третя річниця широкомасштабної війни проти України: болюча і ганебна річниця для всього людства! Поновлюючи мою близькість із мученицьким українським народом, заохочую вас згадати жертв усіх збройних конфліктів та молитися за дар миру теж у Палестині, Ізраїлі та на всьому Близькому Сході, в М'янмі, в Ківу та Судані», – читаємо у зверненні Папи Франциска до вірних, яке опівдні 23 лютого 2025 р. поширила пресслужба Святого Престолу.

Не боятися ризикувати задля любові

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Госпіталізований від 14 лютого у римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, також і цієї неділі Святіший Отець не очолював опівдні молитву «Ангел Господній», а передав вітання паломникам у письмовій формі. Насамперед він скерував думку до учасників ранкового богослужіння в базиліці Святого Петра у Ватикані з нагоди Ювілею дияконів. «Дорогі браття диякони, ви посвячуєтесь проголошенню Божого слова та служінню милосердя, здійснюєте своє служіння в Церкві словами і вчинками, несучи всім Божу любов і милосердя. Закликаю вас з радістю продовжувати своє апостольське служіння і – як підказує сьогоднішнє Євангеліє – бути знаком любові, яка охоплює всіх, яка перетворює зло на добро і породжує братерський світ. Не бійтеся ризикувати, поставивши на любов!» – закликає Папа постійних дияконів.

Вдячність лікарям і всім, хто молиться

«Зі свого боку, я з довірою продовжую своє перебування в лікарні ім. Джемеллі, проходячи необхідне лікування, а відпочинок – це теж частина терапії! Щиро дякую лікарям і медпрацівникам цієї лікарні за увагу, яку вони виявляють до мене, і за відданість, з якою вони виконують своє служіння серед хворих людей», – зазначає Святіший Отець, піднісши в цьому контексті думку до України та інших частин світу, що страждають від війн.

Підсумовуючи, Папа дякує за всі послання підтримки, особливо, за дитячі малюнки, отримані цими днями. «Дякую за цю близькість і за молитви, які підносяться з усього світу. Ввіряю всіх заступництву Пресвятої Марії та прошу вас молитися за мене», – пише він.