Папа: Бог справді присутній серед свого люду

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у свято Стрітення Господнього Папа Франциск поділився думками про три визначення, які старець Симеон дав Ісусові, називаючи Його спасінням, світлом та знаком протиріччя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Бог справді присутній серед свого люду. На цьому наголосив Папа Франциск, коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 2 лютого 2025 р., євангельську розповідь про те, як Марія та Йосиф принесли сорокаденного Ісуса до Єрусалимського храму.

Новизна, яка перемінює історію

«Згідно із Законом, вони приносять Його до Божого дому, як нагадування про те, що життя походить від Господа. І в той час, як Свята Родина робить те, що в народі Ізраїлю робилося завжди, з покоління в покоління, сталося те, чого ніколи раніше не було», – сказав Святіший Отець, вказуючи на пророкування похилих віком Симеона та Анни, які «прославляють Бога та говорять про це Дитя всім, хто очікував спасіння». Як зазначив Наступник святого Петра, їхні зворушені голоси прозвучали серед старовинного каміння храму, «звіщаючи сповнення очікувань Ізраїля». «Бог воістину присутній серед свого народу: не тому, що живе в чотирьох стінах, а тому, що живе як людина серед людей. В цьому – новизна Ісуса. В старості Симеона й Анни відбувається новина, яка змінює історію світу», – сказав Папа.

Спасіння, світло та знак протиріччя

Далі Святіший Отець зазначив, що коли Симеон узяв Дитятко на руки, то назвав Його трьома різними способами, які «заслуговують на те, щоб над ними замислитися». Насамперед, він називає Його спасінням, кажучи: «Мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів». За словами Папи, це вражає нас, бо «загальне спасіння зосереджене в одній постаті». А це тому, що «в Ісусі міститься вся повнота Бога».

Симеон також називає Ісуса «світлом на просвіту поганам», пророкуючи, що подібно до сонця, ця Дитина визволить світ «від пітьми зла, болю та смерті». «Як же ми також і сьогодні потребуємо світла, цього світла!» – мовив Папа, переходячи до третього аспекту, а саме до того, що Симеон називає Дитя знаком протиріччя, «щоб відкрилися думки багатьох». «Ісус відкриває критерій, за яким можна судити про всю історію та її драму, а також про життя кожного з нас. Цим критерієм є любов: хто любить – живе, хто ненавидить – вмирає», – сказав Святіший Отець, заохотивши слухачів замислитися про те, якими є наші життєві прагнення, чи наше серце прагне побачити Господнє обличчя. «Молімося разом до Марії, Пречистої матері, щоб Вона супроводжувала нас серед світел і тіней історії, щоб завжди вела нас до зустрічі з Господом», – закликав він, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».