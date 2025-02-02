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ПАПА

Папа: Бог справді присутній серед свого люду

Перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у свято Стрітення Господнього Папа Франциск поділився думками про три визначення, які старець Симеон дав Ісусові, називаючи Його спасінням, світлом та знаком протиріччя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Бог справді присутній серед свого люду. На цьому наголосив Папа Франциск, коментуючи перед проказуванням молитви «Ангел Господній» у неділю, 2 лютого 2025 р., євангельську розповідь про те, як Марія та Йосиф принесли сорокаденного Ісуса до Єрусалимського храму.

Новизна, яка перемінює історію

«Згідно із Законом, вони приносять Його до Божого дому, як нагадування про те, що життя походить від Господа. І в той час, як Свята Родина робить те, що в народі Ізраїлю робилося завжди, з покоління в покоління, сталося те, чого ніколи раніше не було», – сказав Святіший Отець, вказуючи на пророкування похилих віком Симеона та Анни, які «прославляють Бога та говорять про це Дитя всім, хто очікував спасіння». Як зазначив Наступник святого Петра, їхні зворушені голоси прозвучали серед старовинного каміння храму, «звіщаючи сповнення очікувань Ізраїля». «Бог воістину присутній серед свого народу: не тому, що живе в чотирьох стінах, а тому, що живе як людина серед людей. В цьому – новизна Ісуса. В старості Симеона й Анни відбувається новина, яка змінює історію світу», – сказав Папа.

Спасіння, світло та знак протиріччя

Далі Святіший Отець зазначив, що коли Симеон узяв Дитятко на руки, то назвав Його трьома різними способами, які «заслуговують на те, щоб над ними замислитися». Насамперед, він називає Його спасінням, кажучи: «Мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів». За словами Папи, це вражає нас, бо «загальне спасіння зосереджене в одній постаті». А це тому, що «в Ісусі міститься вся повнота Бога».

Симеон також називає Ісуса «світлом на просвіту поганам», пророкуючи, що подібно до сонця, ця Дитина визволить світ «від пітьми зла, болю та смерті». «Як же ми також і сьогодні потребуємо світла, цього світла!» – мовив Папа, переходячи до третього аспекту, а саме до того, що Симеон називає Дитя знаком протиріччя, «щоб відкрилися думки багатьох». «Ісус відкриває критерій, за яким можна судити про всю історію та її драму, а також про життя кожного з нас. Цим критерієм є любов: хто любить – живе, хто ненавидить – вмирає», – сказав Святіший Отець, заохотивши слухачів замислитися про те, якими є наші життєві прагнення, чи наше серце прагне побачити Господнє обличчя. «Молімося разом до Марії, Пречистої матері, щоб Вона супроводжувала нас серед світел і тіней історії, щоб завжди вела нас до зустрічі з Господом», – закликав він, розпочавши проказування молитви «Ангел Господній».


02 лютого 2025, 12:06

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.