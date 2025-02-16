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Деякі вірні на лікарняному подвірʼї моляться за здоровʼя Папи Деякі вірні на лікарняному подвірʼї моляться за здоровʼя Папи 
ПАПА

Папа: дякую вам за молитви, й надалі молімося за мир у стражденній Україні

Не маючи змоги очолити недільне проказування молитви «Ангел Господній» разом з вірними й паломниками, Папа Франциск звернувся до всіх з коротким текстовим посланням.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У неділю, 16 лютого 2025 р., Папа Франциск, який перебуває в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, виконуючи рекомендації лікарів, не очолив полуденне проказування молитви «Ангел Господній». Але він забажав передати у письмовій формі свої побажання паломникам і всім вірним, які опівдні поширила пресслужба Святого Престолу.

Бажаючи всім гарної неділі, Святіший Отець згадує про те, що цієї неділі у Ватикані була відслужена Свята Меса, присвячена митцям, і складає подяку Дикастерії в справах культури та освіти за приготування та проведення Ювілею митців і світу культури, «що нагадує нам про важливість мистецтва як універсальної мови, яка поширює красу та поєднує народи, допомагаючи вносити гармонію в світ та змусити змовкнути гуркіт війни».

Папа скеровує свої вітання всім митцям, а також паломникам, які прибули до Риму. «Заохочую всіх і надалі молитися за мир у стражденній Україні, в Палестині, в Ізраїлі та на всьому Близькому Сході, в М'янмі, Ківу та Судані», – закликає він, додаючи:

«Я вдячний вам за вашу любов, молитву і близькість, з якими ви супроводжуєте мене в ці дні, так само, як я хотів би подякувати лікарям і медпрацівникам цієї лікарні за їхнє піклування: вони виконують цінну і дуже виснажливу роботу, підтримаймо їх молитвою!».

Підсумовуючи, Святіший Отець заохочує ввірятися Пречистій Діві Марії, «Повній благодаті», щоб Вона «допомагала нам бути як і Вона оспівувачами й творцями краси, яка рятує світ».

16 лютого 2025, 12:06

«Ангел Господній» – це молитва, яка тричі проказується кожного дня на спомин вічного таїнства Втілення: в 6-й годині ранку, опівдні та ввечері, приблизно о 18-й. В цей час, зазвичай, звучить церковний дзвін. Її назва походить з перших слів «Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії…». Вона полягає в короткому прочитанні трьох простих текстів про таїнство Втілення Ісуса Христа та проказуванні молитви «Радуйся, Маріє»\«Богородице Діво». Цю молитву в неділі та свята Папа проказує на площі Святого Петра. Перед цим Папа також виголошує коротке повчання на основі біблійних читань. Після неї Святіший Отець вітає прочан.

Від Пасхи до П’ятидесятниці проказується молитва «Царице Неба», що є молитвою на згадку про Воскресіння Ісуса Христа. В східній традиції у пасхальний період проказують дев’яту пісню Канону Пасхи.

Останні 'Ангел Господній' / 'Царице Неба'

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Молитися з Папою

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

«Ангел Господній»

Ангел Господній благовістив Пречистій Діві Марії.
І Вона зачала від Святого Духа.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Ось я, Господня Слугиня.
Хай станеться Мені за Твоїм Словом.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

І Слово стало тілом,
І оселилося між нами.

Радуйся, Маріє…\ Богородице Діво…

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.

Молімося:

Просимо, Господи: влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави воскресіння.

Через Христа, Господа нашого.

Амінь.

Слава Отцю… (тричі)

Вічний упокій подай Господи…

Апостольське чи Папське благословення:

Господь з вами.

І з духом твоїм.

Нехай благословиться ім’я Господнє.

Сьогодні і навіки.

Допомога наша в Господньому імені.

Він створив небо і землю.

Нехай благословить вас Всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.

Амінь.