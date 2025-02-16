Папа: дякую вам за молитви, й надалі молімося за мир у стражденній Україні

Не маючи змоги очолити недільне проказування молитви «Ангел Господній» разом з вірними й паломниками, Папа Франциск звернувся до всіх з коротким текстовим посланням.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У неділю, 16 лютого 2025 р., Папа Франциск, який перебуває в римській лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, виконуючи рекомендації лікарів, не очолив полуденне проказування молитви «Ангел Господній». Але він забажав передати у письмовій формі свої побажання паломникам і всім вірним, які опівдні поширила пресслужба Святого Престолу.

Бажаючи всім гарної неділі, Святіший Отець згадує про те, що цієї неділі у Ватикані була відслужена Свята Меса, присвячена митцям, і складає подяку Дикастерії в справах культури та освіти за приготування та проведення Ювілею митців і світу культури, «що нагадує нам про важливість мистецтва як універсальної мови, яка поширює красу та поєднує народи, допомагаючи вносити гармонію в світ та змусити змовкнути гуркіт війни».

Папа скеровує свої вітання всім митцям, а також паломникам, які прибули до Риму. «Заохочую всіх і надалі молитися за мир у стражденній Україні, в Палестині, в Ізраїлі та на всьому Близькому Сході, в М'янмі, Ківу та Судані», – закликає він, додаючи:

«Я вдячний вам за вашу любов, молитву і близькість, з якими ви супроводжуєте мене в ці дні, так само, як я хотів би подякувати лікарям і медпрацівникам цієї лікарні за їхнє піклування: вони виконують цінну і дуже виснажливу роботу, підтримаймо їх молитвою!».

Підсумовуючи, Святіший Отець заохочує ввірятися Пречистій Діві Марії, «Повній благодаті», щоб Вона «допомагала нам бути як і Вона оспівувачами й творцями краси, яка рятує світ».