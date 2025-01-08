Папа: не забуваймо про країни, які страждають через війни

Також і першу в 2025 році загальну аудієнцію Папа Франциск завершив закликом не забувати про стражденну Україну.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Церква заохочує кожного охрещеного, поклонившись Божій славі у Слові, Яке стало тілом, відображувати її світло власним життям», – нагадав Папа Франциск, промовляючи наприкінці загальної аудієнції в середу, 8 січня 2025 р., до молоді, хворих, похилих віком і молодят, вказуючи на те, що протягом днів, які слідують за Богоявленням, ми й надалі роздумуємо над явленням Ісуса Христа всім народам.

А перед тим, як попрощатися з учасниками зустрічі, Святіший Отець додав: «І не забуваймо молитися за мир. Не забуваймо стражденну Україну». Закликавши не забувати про всі країни, що перебувають у стані війни, Папа мовив: «Випрошуймо мир. І не забуваймо, що війна завжди, завжди є поразкою».