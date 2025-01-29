Папа: пам’ять про жертви концтаборів нагадує про важливість дбання про мир

Завершуючи середову зустріч з паломниками, Папа Франциск звернувся із закликом, присвяченим погіршенню безпекової ситуації в ДР Конго. Він також склав побажання з нагоди Нового року, який у країнах Східної Азії відзначається за місячним календарем, а вітаючи польських прочан, приєднався до поминання жертв нацистських концтаборів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Висловлюю занепокоєння у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в Демократичній Республіці Конго. Я закликаю всі сторони конфлікту взяти на себе зобов'язання щодо припинення бойових дій і захисту цивільного населення Ґоми та інших районів, уражених військовими діями», – сказав Папа Франциск, перед тим, як наприкінці загальної аудієнції в середу, 29 січня 2025 р., привітати італійських прочан. Він додав, що з тривогою слідкує також за тим, що відбувається в столиці Кіншасі, закликавши до припинення будь-яких форм насильства проти людей і їхнього майна.

«Молячись за якнайшвидше відновлення миру і безпеки, я закликаю місцеву владу і міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для вирішення ситуації конфлікту мирним шляхом», – мовив Наступник святого Петра, й, привітавши окремі групи прочан, як і кожної середи закликав не забувати молитися за мир у багатьох країнах, які перебувають у стані війни.

Пам’ять про жертви нацистських концтаборів у Польщі

Вітаючи польських прочан, Святіший Отець звернув увагу на те, що в ці дні згадуємо також і поляків, які разом з представниками інших національностей, стали жертвами у німецьких концтаборах під час Другої світової війни. «Браття й сестри, – закликав він, – будьте хранителями правди та пам’яті про цю трагедію та її жертви, між якими не бракує християнських мучеників. Це є пересторогою, щоб постійно трудитися на користь миру та захист гідності людського життя у кожному народі та в кожній релігії».

«Китайський» Новий рік

Як відомо, від першої середи грудня минулого року під час загальних аудієнцій звучить також і китайська мова. Вітаючи паломників, що розмовляють цією мовою, Папа Франциск згадав про те, що саме цього дня в Східній Азії та в багатьох частинах світу мільйони людей святкують новий рік за місячним календарем, що є «нагодою для глибшого переживання сімейних стосунків та дружби». «Нехай же разом із побажаннями з нагоди Нового року вас усіх досягне моє благословення, в той час як випрошую в Господа для кожного з вам миру, спокою та здоров’я», – сказав він.