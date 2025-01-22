Папа: моліться за похилих віком в Україні, що переживають важкі часи

Завершуючи середову зустріч з паломниками, Папа Франциск скерував слова солідарності до населення округу Лос-Анджелеса, що потерпає від пожеж, згадав про країни, що страждають від війни, а вітаючи польських прочан, закликав молитися за літніх людей в Україні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«І я хочу, щоб ви знали, що моє серце з жителями Лос-Анджелеса, які дуже постраждали від пожеж, що спустошили цілі райони та громади. І вони ще не закінчилися...», – мовив Папа Франциск, вітаючись наприкінці загальної аудієнції в середу, 22 лютого 2025 р., з італомовними прочанами. «Нехай же Пресвята Богородиця Ґвадалупська заступається за всіх мешканців, щоб вони були свідками надії через силу різноманітності та креативності, завдяки яким вони відомі в усьому світі», – побажав він, а тоді додав: «І не забуваймо про стражденну Україну. Не забуваймо Палестину, Ізраїль і М’янму. Молімося з мир. Війна – це завжди поразка».

Папа розповів про свій дзвінок на парафію в Газі, де в парафіяльному комплексі знайшли притулок 600 людей, закликаючи молитися за цей регіон, і додав: «Насамкінець, моя думка лине до молоді, хворих, людей похилого віку та молодят. У ці дні молитви за єдність християн закликаю вас просити Триєдиного Бога про повне сопричастя всіх Христових учнів».

Вітаючи перед цим польських прочан, Папа Франциск згадав про те, що цими днями, відзначаючи присвячений їм день, поляки віддають шану дідусям і бабусям. «Нехай це стане нагодою для будування та зміцнення нового союзу між поколіннями. Будь ласка, також згадайте у своїх молитвах літніх людей України, які переживають трагедію війни. Від усього серця благословляю всіх вас, а особливо бабусь і дідусів!» – сказав він.