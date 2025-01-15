Папа: не забуваймо про мученицьку Україну, М’янму, Палестину, Ізраїль

Завершуючи середову зустріч з паломниками, Папа Франциск запевнив у своїх молитвах постраждалих від зсувів ґрунту на півночі М’янми, та знову закликав не забувати про народи, які страждають через війну. Він також подякував польським дітям-колядникам, які збирають кошти на підтримку ровесників на місіонерських теренах.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Передучора зсув накрив кілька будинків у гірничодобувному районі в штаті Качин у М'янмі, спричинивши загибель людей, зникнення безвісти та значні руйнування. Я близький з населенням, яке постраждало від цього стихійного лиха, і молюся за тих, хто втратив життя, і за їхні родини. Нехай нашим братам і сестрам, які переживають випробування, не забракне підтримки і солідарності з боку міжнародної спільноти», – цими словами співчуття та солідарності Папа Франциск розпочав заключні звернення наприкінці загальної аудієнції, яка в середу, 15 січня 2025 р., відбувалася в залі Павла VI у Ватикані.

Привітавши італійські групи прочан, Святіший Отець, перед тим, як звернутися з окремими словами до молоді, хворих, похилих віком і молодят, промовляючи експромтом, сказав: «І не забуваймо про стражденну Україну, М'янму, Палестину, Ізраїль і багато країн, які перебувають у стані війни. Молімося за мир. Війна – це завжди поразка», – наголосив він, прохаючи також молитися за навернення сердець виробників зброї, що своїми виробами допомагають убивати.

Вітаючи перед тим польських прочан, Папа Франциск скерував слова подяки до дітей, які беруть участь у «Місійних колядах», збираючи пожертви на підтримку дітей на теренах місій. «Завдяки цим старанням багато ваших ровесників, також і в країнах, охоплених війною, мають можливість поїсти, навчатися та отримати медичну допомогу», – сказав він.