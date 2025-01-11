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2025.01.11 Udienza Giubilare 2025.01.11 Udienza Giubilare  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
ПАПА

Папа: молімося за країни, що в стані війни, щоб настав мир

Також і першу ювілейну загальну аудієнцію Папа Франциск завершив закликом молитися за мир.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«І, дорогі браття, дорогі сестри, молімося за мир», – сказав Папа Франциск, перебитий оплесками прочан, які заповнили зал Павла VI у Ватикані. Ці слова прозвучали наприкінці першої спеціальної ювілейної загальної аудієнції, що відбулася в суботу, 11 січня 2025 року. Святіший Отець промовив їх після того, як вже звично привітав молодь, хворих, похилих віком і молодят, заохотивши їх «добре пережити рік Ювілею, який дає можливість черпати зі скарбниці Божої благодаті й милосердя ввіреної Церкві».

Далі Папа звернувся із закликом молитися на мир, на що паломники відповіли оплесками, після чого він додав: «І ніколи не забуваймо, що війна – це поразка, завжди! Молімося за країни, що перебувають у стані війни, щоб настав мир».

11 січня 2025, 10:42

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