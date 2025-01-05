Папа: досить обстрілювати цивільних, досить уражати школи і лікарні!

Після проказування молитви «Ангел Господній» у першу неділю нового року Папа Франциск закликав міжнародну спільноту рішуче подбати про те, щоб під час конфліктів дотримувалося гуманітарне право.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«І не перестаємо молитися за мир в Україні, Палестині, Ізраїлі, Лівані, Сирії, М'янмі, Судані», – сказав Папа Франциск, завершуючи вітання, звернені до паломників, які в неділю, 5 січня 2025 року, прибули опівдні на площу Святого Петра у Ватикані, щоб послухати його повчання, помолитися разом з ним молитву «Ангел Господній» та отримати його Апостольське благословення.

Після молитви до Пресвятої Богородиці, поблагословивши молільників, Святіший Отець привітав паломників, які прибули з різних країн, виокремивши учителів релігії із Загребської архидієцезії в Хорватії, побажавши їм усіляких благ у їхній праці, «дуже важливій для культурного, духовного та морального формування нових поколінь».

Перерахувавши деякі інші групи, Папа Франциск, як звичайно, скерував свою думку до країн, які страждають від лиха війни, закликаючи не припиняти молитися за них, і додав: «Нехай же міжнародна спільнота рішуче діє для забезпечення того, щоб під час конфліктів дотримувалося гуманітарне право. Досить обстрілювати цивільних, досить обстрілювати школи, лікарні, досить обстрілювати місця праці! Не забуваймо, що війна завжди є поразкою, завжди!».