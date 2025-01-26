Папа: будуймо більш братерський світ, виховуючи молодь з відкритим серцем

Напередодні Дня пам’яті жертв Голокосту Папа Франциск закликав викорінювати антисемітизм разом з усіма іншими формами дискримінації та релігійних переслідувань. Він також скерував думку до Судану, де погіршується гуманітарна ситуація, і висловив занепокоєння погіршенням ситуації в Колумбії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Разом будуймо більш братерський, справедливіший світ, виховуючи молодь таким чином, щоб вони мали серце, відкрите на всіх, керуючись логікою братерства, прощення та миру», – сказав Папа Франциск, завершуючи після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 26 січня 2025 р., свій заклик, приурочений до Дня пам’яті жертв Голокосту.

«Завтра, – сказав він, – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту: вісімдесят років з дня звільнення концтабору Аушвіц. Жахіття винищення мільйонів євреїв та людей інших віросповідань у ті роки не можна ні забути, ні заперечувати». Папа також закликав пам’ятати й про християн, між якими – чимало мучеників. «Поновлюю мій заклик до всіх спільно трудитися над викоріненням лиха антисемітизму, а також усіх форм дискримінації та релігійних переслідувань», – мовив він, закликаючи будувати справедливіший світ шляхом виховання молодих поколінь.

Найбільша гуманітарна криза

Перед цим Святіший Отець зазначив, що війна, яка триває в Судані від квітня 2023 року, спричиняє найсерйознішу гуманітарну кризу в світі, з трагічними наслідками також і для Південного Судану. Висловивши свою близькість з обома країнами, він закликав їх до братерства, солідарності й не піддаватися інструменталізації. «Поновлюю мій заклик до воюючих сторін у Судані припинити бойові дії і погодитися сісти за стіл переговорів. Я закликаю міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб доставити вкрай необхідну гуманітарну допомогу переміщеним особам і допомогти воюючим сторонам якнайшвидше знайти шляхи до миру», – сказав Папа, додаючи:

«Із занепокоєнням дивлюся на ситуацію в Колумбії, особливо в регіоні Кататумбо, де сутички між збройними угрупованнями забрали багато життів мирних жителів і змусили покинути свої домівки понад тридцять тисяч людей. Висловлюю їм свою близькість і молюся».