Папа: молячись за єдність християн, молімося завжди за мученицьку Україну

Під час недільної зустрічі з паломниками Папа Франциск прокоментував встановлення примирення вогню в Газі, подякувавши всім посередникам і закликавши дотриматися узгоджених положень. Він також назвав знаком надії звільнення групи в’язнів на Кубі, приурочене до Святого Року. Як і щонеділі, Святіший Отець закликав не переставати молитися за країни, що страждають від війни, вказуючи на мученицьку Україну.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У ці дні молитви за єдність християн не переставаймо випрошувати у Бога дорогоцінний дар повного сопричастя між усіма Господніми учнями. І завжди молімося за мученицьку Україну, за Палестину, Ізраїль, М'янму та за всі народи, що страждають від війни», – таким закликом Папа Франциск завершив свої звернення, виголошені в неділю, 19 січня 2025 р., після проказування молитви «Ангел Господній» разом з римлянами, паломниками та туристами, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані. Цим він також нагадав про Тиждень молитов за єдність християн, який триває від 18 до 25 січня.

Всі можуть сказати “так” діалогові та мирові

Свої заклики Святіший Отець розпочав з того, що саме цього дня вступило в дію рішення про припинення вогню в Газі. «Висловлюю подяку всім посередникам. Це прекрасна праця – бути посередником для досягнення миру. Дякую посередникам! Я також дякую всім сторонам, залученим до досягнення цього важливого результату. Я сподіваюся, що те, про що було домовлено, буде невідкладно дотримано сторонами, і що всі заручники нарешті зможуть повернутися додому і знову обійняти своїх близьких. Я дуже молюся за них та їхні родини. Я також сподіваюся, що гуманітарна допомога ще швидше і в більших кількостях дійде до мешканців Гази, які так нагально її потребують», – сказав він.

Далі Папа наголосив, що «як ізраїльтяни, так і палестинці» потребують чітких знаків надії, а тому звернувся до політичної влади обох із побажанням «досягти з допомогою міжнародної спільноти справедливе вирішення для двох держав». «Всі можуть сказати: “так” діалогові, “так” примиренню, “так” мирові. І молімося за це: за діалог, за примирення та мир», – закликав Наступник святого Петра.

Конкретні знаки ювілейної надії

Святіший Отець також прокоментував рішення кубинської влади, яка цими днями оголосила про поступове звільнення групи в’язнів. «Йдеться про жест великої надії, який втілює в життя один із намірів цього ювілейного року. Висловлюю побажання, щоб у найближчі місяці й надалі в різних куточках світу здійснювалися подібні ініціативи, які вливатимуть уповання на життєвій дорозі окремих людей і народів», – побажав він.