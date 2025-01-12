Папа: ввіряймо блаженному Джованні Мерліні молитви за мир в Україні

Висловлюючи радість з приводу чергової беатифікації, Папа Франциск під час недільної зустрічі з вірними закликав ввіряти новопроголошеному блаженному молитву за країни, що страждають від війни. Він також запевнив у своїй близькості мешканців округу Лос-Анджелеса.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Читай також 12/01/2025 Папа з нагоди хрещення немовлят: дар віри – найвеличніший дар Згідно зі звичаєм, у свято Господнього Хрещення Папа охрестив немовлят, які протягом року народилися в сім’ях ватиканських працівників.

«Я близький з мешканцями округу Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, де цими днями вирують руйнівні пожежі. Я молюся за всіх вас», – цими словами Папа Франциск розпочав свої звернення після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 12 січня 2025 року.

Опісля Святіший Отець розповів, що вранці того дня охрестив немовлят, що є дітьми ватиканських працівників та швейцарських гвардійців. «Молімося за них і за їхні сім’ї», – попросив він, а також підніс молитву до Господа за те, «щоб усі молоді пари мали радість приймати дар дітей і приносити їх до Хрещення».

Далі Папа скерував думку до базиліки святого Івана на Латерані, де вранці відбулася беатифікація о. Джованні Мерліні, священника Згромадження Місіонерів Найціннішої Крові. «Відданий місії служіння людям, він був мудрим порадником для багатьох душ і посланцем миру. Призиваймо його заступництво і ми, молячись за мир в Україні, на Близькому Сході та в усьому світі», – закликав Папа, запросивши привітати нового блаженного оплесками, а перед тим, як попрощатися з прочанами, додав: «І не занедбуймо молитву за мир. Не забуваймо, що війна завжди є поразкою».