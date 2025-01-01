Папа: молімося, щоб на всіх фронтах припинилися бойові дії

З нагоди Всесвітнього дня миру, який збігається з Ювілеєм, Папа Франциск закликав до відважних ініціатив щодо списання міжнародного боргу, а також подякував учасникам заходів на підтримку миру, закликаючи не забувати в молитві країни, що страждають від війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святий Папа Павло VI постановив, щоб перший день року став Всесвітнім днем миру», – нагадав Папа Франциск, промовляючи після проказування молитви «Ангел Господній» 1 січня 2025 р. до вірних, які опівдні зібралися на площі Святого Петра у Ватикані. Він також зауважив, що з огляду на Ювілей, тема цього дня присвячена прощенню боргів.

«Першим прощає борги Бог, про що ми завжди просимо Його, коли молимося “Отче наш”, згадуючи наші гріхи і зобов'язуючись прощати в свою чергу тих, хто нас скривдив. А Ювілей закликає перенести це відпущення на суспільний рівень, щоб жодна людина, жодна сім'я, жоден народ не був придавлений боргами. Тому я заохочую правителів країн з християнською традицією подати добрий приклад, списавши або, наскільки це можливо, зменшивши борги найбідніших країн», – сказав Святіший Отець.

Далі Папа скерував слова подяки за всі молитовні та суспільні ініціативи на підтримку миру, які з нагоди цього дня організували різні дієцезії та асоціації, згадавши зокрема маніфестації «Мир по всій землі», які в різних країнах організовує Спільнота святого Егідія, представники якої також були присутні на площі. «Висловлюю щиру подяку всім тим, хто в багатьох зонах конфлікту трудиться задля діалогу та переговорів. Молімося, щоб на кожному фронті припинилися бойові дії і щоб рішуче було поставлено мету миру і примирення. Маю на думці мученицьку Україну, Газу, Ізраїль, М'янму, Ківу і численні народи в стані війни», – закликав Святіший Отець, знову повторюючи, що «війна – це завжди поразка».