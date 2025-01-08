Папа: експлуатація дітей є спалюванням покладів нашої любові та надії

Перші загальні аудієнції в 2025 році Папа Франциск вирішив присвятити дітям, зупинившись, насамперед, на лихові трудової експлуатації неповнолітніх.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Христові учні ніколи не повинні миритися з тим, щоб наймолодші братчики й сестрички були позбавлені радості дитинства. На цьому наголосив Папа Франциск, промовляючи до учасників загальної аудієнції, яка в середу, 8 січня 2025 р., відбулася в залі Павла VI у Ватикані. Він зазначив, що вирішив присвятити цю та наступну зустрічі дітям, запросивши замислитися над лихом дитячої праці. «Сьогодні, – мовив Святіший Отець, – ми вміємо скеровувати погляд на Марс чи у віртуальні світи, але нам важко зазирнути в очі дитині, яка опинилася на узбіччі, яку експлуатують і над якою знущаються. Століття, яке створює штучний інтелект і проектує багатопланетне існування, ще не подолало лихо приниженого, експлуатованого, смертельно пораненого дитинства».

Діти – Божий дар, який не завжди шанують

Насамперед, Наступник святого Петра зупинився на тому, яке послання щодо дітей нам дає Святе Письмо. Він зауважив, що другим після Божого імені «Jahweh», словом, яке найчастіше зустрічається у Старому Завіті, є слово «ben», що означає син, дитина. «Спадок Господній – діти; плід лона – нагорода», – говорить псалом. Отож, діти – це Божий дар, але «до цього дару не завжди ставляться з пошаною», й сама Біблія розповідає нам про плач невинних жертв. «Також і на новонародженого Ісуса обрушується буря насильства Ірода, який вбиває вифлеємських дітей. Моторошна трагедія, яка в інших формах повторюється протягом всієї історії», – мовив Папа, нагадавши, що через це Ісус разом із земними батьками скуштував долі біженця, як це сьогодні стається з багатьма людьми.

Царство небесне належить таким, як діти

Далі Святіший Отець нагадав про те, що Ісус під час свого прилюдного життя подорожував селами разом зі своїми учнями й проповідував. Одного дня деякі мами привели дітей, щоб Ісус їх благословив, але учні не дозволяли, на що Ісус «порушив традицію, яка вважала дітей лише пасивним об’єктом», покликав учнів і сказав: «Пустіть дітей, нехай ідуть до мене; не бороніть їм: таких бо Царство Боже». В схожому уривкові Ісус поставив дитину посередині й сказав: «Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Небесне Царство».

Божі діти не можуть залишатися байдужими

За словами Наступника святого Петра, також і в наші дні «надто багато наймолодших змушені працювати». «Але ж дитина, яка не усміхається і не мріє ніколи не зможе пізнати та проростити свої таланти», – наголосив він, з гіркотою стверджуючи, що в кожній частині світу є діти, «експлуатовані економікою, яка не шанує життя», і таким чином «спалює наші великі поклади надії та любові». «Дорогі браття й сестри, ті, хто визнає себе Божими дітьми, а особливо ті, хто посланий нести добру новину Євангелія іншим, не можуть залишатися байдужими, не можуть миритися з тим, що маленькі братики і сестрички, замість того, щоб бути любленими і захищеними, позбавляються їхнього дитинства, їхніх мрій, стають жертвами експлуатації та маргіналізації», – підсумував Папа, закликавши: «Просімо в Господа, щоб відкрив наш розум і наші серця на піклування та лагідність, щоб кожна дитина на світі могла зростати роками, мудрістю та благодаттю, отримуючи й даруючи любов».