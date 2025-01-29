Папа: як святий Йосиф, з вірою, надією та любов’ю, ввіряймося Божій обітниці

Під час чергової катехизи, присвяченої дитинству Ісусу, представленому в Євангеліях, Папа Франциск зупинився на перших згадках у Євангелії від Матея про святого Йосифа, юридичного батька Ісуса, який завдяки своїй праведності стає учасником виконання Божих обітниць.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Просімо у Господа благодаті більше слухати, ніж говорити, бачити Божі сни і відповідально приймати Христа, Який від моменту хрещення живе і зростає в нашому житті. Таким побажанням Папа Франциск підсумував свої роздуми, якими поділився з учасниками загальної аудієнції, яка в середу, 29 січня 2025 р., відбулася в залі Павла VI у Ватикані. В рамках першої частини циклу «Ісус Христос – наша надія», зосередженої на дитинстві Ісуса, представленого в Євангеліях від Матея та Луки, він цього разу зупинився на постаті святого Йосифа, зауваживши, що якщо Лука представляє ці події через призму погляду Діви Марії, то Матей робить це через перспективу Йосифа, «мужа, який взяв на себе юридичне батьківство Ісуса, приєднуючи його до кореня Єсея та пов’язуючи його з обітницею, даною Давидові». Цим, як зауважив Святіший Отець, сповнилися пророцтва про надію Ізраїля, якою мав стати нащадок, обіцяний Давидові, паросток із пня Єсея, істинний цар, що вершитиме право й справедливість.

Випробування і праведність

Тож Наступник святого Петра нагадав, що святий Йосиф з’являється на сторінках Євангелії від Матея як «наречений Марії». Він пояснив, що згідно з єврейським звичаєм, заручини встановлювали справжній юридичний зв’язок, який приготовляв до весілля, що мало відбутися через рік. В цей момент жінка з-під охорони батька переходила під захист нареченого й переселялася до його домівки, відкриваючись на дар материнства.

Й саме під час цього проміжку часу Йосиф дізнається про вагітність Марії, тож його любов, за словами Папи, «піддається важкому випробуванню». В такій ситуації Закон передбачав дві дії: прилюдний юридичний акт оскарження жінки, або ж приватну дію, вручивши їй відпускного листа. Євангелія, як нагадав Святіший Отець, представляє Йосифа як «праведного», як того, «хто живе Господнім законом, який з нього черпає натхнення в кожній ситуації свого життя». У цій ситуації, «йдучи за Божим словом», він діє обдумано: не піддається інстинктивним поривам і почуттю страху, а віддається проводові Божої мудрості.

Співпраця з Божою обітницею

Тож Йосиф, як зауважив далі Папа, обирає розлучитися з Марією, але без галасу і «ця його мудрість дає йому можливість не помилитися та стати відкритим і слухняним на Господній голос, який залунав у ньому через сон». У сні він дізнається про чудо, яке Бог чинить у житті Марії, але також і в його житті: «взяти на себе батьківство, здатне оберігати, захистити та передати матеріальний і духовний спадок». «Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він спасе народ свій від гріхів їхніх», – чує він від ангела, і отримавши таке об’явлення, він «не вимагає додаткових підтверджень довіряє, Йосиф ввіряє себе Богові, приймає Божу мрію щодо його життя та життя його нареченої». «Таким чином, він входить у благодать того, хто вміє з вірою, надією та любов’ю переживати Божу обітницю», – сказав Святіший Отець.

Виконавець Слова

Врешті, як зазначив Папа, під час усього цього Йосиф не промовив жодного слова, лише «вірить, надіється і любить». Він висловлюється «не через слова, кинуті на вітер, а через конкретні вчинки», належачи до тих, кого святий апостол Яків називає «виконавцями Слова», які «перетворюють його в діла, втілюють його в життя». «Просімо також і ми в Господа благодаті більше слухати, ніж говорити, благодать бачити Божі сни і відповідально приймати Христа, Який від моменту нашого хрещення живе і зростає в нашому житті», – закликав Святіший Отець.