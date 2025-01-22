Папа: вчімося від Діви Марії відкривати наші серця на дію Божого слова

Роздумуючи над таємницею Благовіщення та втілення Божого Слова, Папа Франциск заохотив паломників наслідувати Пресвяту Богородицю в прийнятті та розпізнаванні Божого слова, з довірою віддаючи себе в Божі руки.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

На «перетворюючій силі Божого слова» зосередив свої роздуми Папа Франциск з нагоди загальної аудієнції в середу, 22 січня 2025 року. Нагадаємо, що в середу, яка випереджувала відкриття Святого Року, Святіший Отець розпочав новий цикл повчань, анонсувавши, що він триватиме протягом усього Ювілею. Його тема: «Ісус Христос – наша надія» перегукується з темою Святого Року «Паломники надії», а перша частина цього циклу присвячена дитинству Ісуса. Повертаючись до цього циклу, він зупинився на події Благовіщення та втілення Божого Слова в лоні Пресвятої Богородиці.

Бог запрошує до радості

На початку Євангелії від Луки знаходимо розповідь про те, як Божий посланець Гавриїл посланий у село, що, як зазначив Папа, навіть не згадується у єврейській Біблії. Назарет був розташований на периферії Ізраїлю, на пограниччі з поганами. І саме туди «ангел приносить нечуване за формою та змістом послання». Вже на початку, замість класичного привітання «Мир тобі!», він звертається до Діви закликом: «Радуйся!». Святіший Отець звернув увагу на те, що цей заклик присутній у священній історії, бо пророки використовували його, коли звіщали Доньці Сіону про прихід Месії. «Це запрошення до радості, з яким Бог звертається до свого народу, коли завершується вигнання і Господь дає відчути свою живу та дієву присутність», – додав він.

Благодать, що не повинна лякати

Але Бог, як зазначив далі Наступник святого Петра, звертається до Марії з іменем, яке раніше не було відоме в біблійній історії: kecharitoméne, тобто, «повна благодаті». «Це ім'я говорить про те, що Божа любов здавна жила і далі живе в серці Марії. Воно говорить про те, наскільки Вона “облагодатнена”, і, перш за все, про те, як Божа благодать викарбувала її зсередини, зробивши її Своїм шедевром», – сказав Папа, зауваживши, що це сповнене любові звернення відразу супроводжується запевненням: «Не бійся!». З таким словом Бог звертається до всіх своїх слуг, як це було з Авраамом, Ісааком, Мойсеєм, Йосією. Говорить його і нам.

Місія, що запрошує довіритися

Далі Гавриїл звіщає Діві Її місію, в якій, як зазначив Святіший Отець, відлунюють численні біблійні уривки, що стосуються царськості та месіянськості дитятка, що має народитися з Неї. «Слово від Вишнього кличе Марію стати матір'ю довгоочікуваного Месії з роду Давидового. Вона – матір Месії. Він буде царем не в людському, земному розумінні, а в божественному, духовному. Його ім'я буде “Ісус”, що означає “Бог спасає”» (пор. Лк 1,31; Мт 1,21), нагадуючи всім і назавжди, що не людина спасає, а тільки Бог», – мовив Папа, додаючи, що це материнство до глибини потрясає Марію, і як «розумна жінка, тобто спроможна відчитувати зсередини події», Вона старається зрозуміти, що діється, і «шукає розуміння не ззовні, а всередині». «І там, у глибині відкритого і чутливого серця, Вона чує запрошення довіритися Богові», – сказав Наступник святого Петра.

Слугиня, повна гідності та авторитету

І Марія, як зазначив, підсумовуючи, Святіший Отець, запалала довір’ям, немов багатосяйний світильник. Вона «прийняла Слово в своєму тілі та пустилася в найбільшу місію, яка коли-небудь була довірена жінці, людській істоті» та «віддає себе на служіння». «Сестри і браття, вчімося від Марії, Матері Спасителя та нашої Матері, дозволяти, щоб божественне Слово відчиняло наше вухо, приймати його та берегти, щоб воно перемінювало наші серця у кивоти Його присутності, в гостинні домівки, де зростає надія».