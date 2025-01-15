Папа: якщо хочемо викорінити дитячу працю, то не можемо бути спільниками

Під час чергової зустрічі, присвяченої проблемі експлуатації дітей, Папа Франциск поділився деякими думками про те, що повинен робити кожен з нас, щоб викорінювати це лихо.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У наших суспільствах, на жаль, існує багато способів, через які діти зазнають зловживань і поганого поводження», – з гіркотою визнав Папа Франциск, промовляючи до учасників загальної аудієнції, яка в середу, 15 січня 2025 р., відбувалася в залі Павла VI у Ватикані.

Грубе порушення Божих заповідей

Нагадавши про те, як під час попередньої зустрічі він зупинився на тому, як Ісус у своїй діяльності неодноразового говорив про необхідність захищати найменших, Святіший Отець підкреслив, що в світі також і в наші дні «сотні мільйонів дітей, хоч і не досягли мінімального віку, щоб виконувати обов’язки дорослого життя, змушені працювати, а чимало з них наражаються на небезпечну працю», вже не кажучи про дітей, «які є невільниками торгівлі людьми задля проституції чи порнографії», як також примусових подруж.

«Жорстоке поводження з дітьми, якого б характеру воно не було, є огидним і жахливим вчинком. Це не просто суспільна напасть, це злочин, це грубе порушення Божих заповідей. Жодна дитина не повинна зазнавати насильства. Навіть один випадок – це вже занадто багато. Тому необхідно пробуджувати сумління, практикувати близькість і конкретну солідарність з дітьми», – наголосив Наступник святого Петра, заохочуючи також «будувати довіру та синергію між тими, хто намагається надати їм можливості та безпечні місця, в яких вони могли б спокійно зростати».

Провалля соціальної несправедливості

Папа вказав на те, що різні форми бідності, нестача соціальних інструментів на підтримку сімей, безробіття та нестабільність у праці є факторами, які відбиваються і на наймолодших. Моральний занепад і соціальні прірви причиняються до того, що неповнолітніх втягують у наркоторгівлю та різного роду злочинну діяльність, не рідко стаючи також жертвами на заклання. Водночас, коли ці «загублені життя» потрапляють нам на очі, ми часто відводимо погляд. «Від нас вимагає зусилля визнати соціальну несправедливість, яка змушує двох дітей, які, можливо, живуть в одному районі чи багатоквартирному будинку, стати на діаметрально протилежні шляхи та долі через те, що один з них народився в неблагополучній сім'ї. Це неприпустимий людський і соціальний розрив: між тими, хто може мріяти, і тими, хто мусить скоритися», – наголосив Святіший Отець, підкреслюючи, що Ісус прагне, щоб усі були вільними та щасливими, а тому «вимагає від нас зупинитися, щоби прислухатися до страждання тих, хто позбавлений голосу». «Подолання експлуатації, особливо дітей, – це магістральний шлях побудови кращого майбутнього для всього суспільства», – додав він.

Не ставати спільниками

У цьому контексті Наступник святого Петра запросив замислитися над тим, що кожен з нас може зробити. Насамперед, за його словами, мусимо визнати, що «не маємо права бути спільниками». А ними стаємо, коли, наприклад, купуємо товари, при виготовленні яких залучалася дитяча праця. «Хтось скаже, що як окремі люди, ми не можемо зробити багато. Це правда, як окремі особи ми не можемо забагато, але кожен з нас може бути краплею, яка разом з багатьма іншими краплями може стати морем», – сказав Папа, додаючи, що другим важливим аспектом є посилення суспільної чутливості та звернення уваги інституціям, включно з церковними, наприклад, щодо відповідального інвестування. «Я також закликаю журналістів зробити свій внесок: вони можуть сприяти підвищенню обізнаності про проблему і допомогти знаходити рішення», – мовив Святіший Отець, складаючи подяку всім тим, хто не відводить свій погляд, коли «бачать дітей, які змушені надто швидко дорослішати». У цих зусиллях Папа побажав заступництва й підтримки святої Матері Терези з Калькутти.