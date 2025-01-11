Папа: надія – це сила, про яку треба просити в Бога

Під час першої ювілейної загальної аудієнції Папа Франциск розпочав цикл катехиз на тему надії, заохотивши вчитися від Ісуса, Який вказує нам на новий шлях.

о. Яків Шумило, ЧСВВ

«Ювілей є новим початком, можливістю для кожного все почати заново», – сказав Папа Франциск у катехизі під час першої аудієнції з нагоди Ювілею, яка відбулася в суботу, 11 січня 2025 р., в залі Павла VI у Ватикані. Він зазначив, що протягом Святого Року по суботах відбуватимуться так звані ювілейні загальні аудієнції, щоб привітати багатьох паломників, які прибувають з різних куточків світу та спільно роздумувати над різними аспектами надії. Першим євангельським уривком для такої катехизи стала розповідь Ісуса про Івана Хрестителя (Лк 7, 24-28).

Просити дару надії

Святіший Отець зазначив, що люди приходили до Хрестителя, адже прагнули почати у своєму житті все заново. «Як ми сьогодні проходимо через Святі Двері, так й Іван запропонував перейти річку Йордан, щоб увійти в Обітовану Землю, як це зробив перший раз Ісус Навин. Почати все спочатку, отримати землю знову, як і в перший раз», – підкреслив він.

У цьому контексті Папа звернув увагу на надію, яка є богословською чеснотою. Слово ж чеснота у перекладі з латинської означає сила, яка походить від Бога. «Надія – це не звичка чи риса характеру, яку хтось має чи не має, а сила, про яку треба просити. Ось чому ми стаємо паломниками: ми приходимо просити про дар, щоб знову почати життєвий шлях», – сказав він.

Розпочати нове паломництво

Святіший Отець вказав на слова Ісуса про те, що найменший у Божім Царстві є більшим за Івана Хрестителя (Лк. 7,28), що позначає новий порядок величності. «Коли Ісус промовляє ці слова, Хреститель перебуває у в’язниці, сповнений запитань. Ми теж приносимо багато запитань у наше паломництво і знаєте чому? Тому що є багато “іродів”, які все ще протистоять Божому Царству. Ісус, однак, показує нам новий шлях, шлях Блаженств, які є вражаючим законом Євангелія», – зауважив Папа. «І що ми маємо робити?», – запитав він. На що всі разом відповіли: «Почати все заново». «Подумайте про це, кожен з вас: чи хочу я в глибині душі почати все спочатку? Чи хочу я вчитися в Ісуса, Який є справді великим?» – сказав Святіший Отець, додавши, що від Івана Хрестителя ми вчимося відроджувати себе.

За словами Папи, новий шлях починається від Бога. «Надія для нашого спільного дому – нашої Землі, яка так страждає від надуживань і ран, – і надія для всіх людей полягає в тому, що Бог відрізняється від інших. Його велич є іншою. І ми починаємо все наново від цієї оригінальності Бога, яка засяяла в Ісусі та яка тепер зобов'язує нас до служіння, до братерської любові, до визнання себе малими. А також помічати найменших, вислуховувати їх та бути їхнім голосом», – зазначив Святіший Отець.