Співчуття Папи Франциска з приводу жертв пожеж у Лос-Анджелесі

У телеграмі за підписом Державного Секретаря Святого Престолу, надісланій місцевому архиєпископу, Папа висловлює свою близькість усім родинам, які зазнали втрат внаслідок трагедії, що вразила каліфорнійську метрополію, та запевняє в молитвах за працівників екстрених служб.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Засмучений людськими жертвами та масштабними руйнуваннями, спричиненими пожежами поблизу Лос-Анджелеса», Папа Франциск запевняє архиєпископа Хосе Ґомеса та всі громади, що постраждали від цієї трагедії, в своїй духовній близькості. Про це йдеться у телеграмі співчуття, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав від імені Святішого Отця Архиєпископові Лос-Анджелеса.

За останніми повідомленнями, в окрузі Лос-Анджелес вирують щонайменше шість великих пожеж. Одинадцять людей загинули, згідно з останніми даними від влади, яка попереджає, що цей показник є приблизним. Понад 100 тисяч людей отримали наказ про евакуацію, ще десятки тисяч перебувають у стані очікування.

«Ввіряючи душі загиблих люблячому милосердю всемогутнього Бога, Його Святість надсилає щирі співчуття тим, хто оплакує їхню втрату. Він також молиться за допомогу співробітникам аварійно-рятувальних служб і уділяє всім своє благословення як запоруку розради і сили в Господі», – зазначається у телеграмі, надісланій з Ватикану архиєпископу Ґомесу.