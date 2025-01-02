Папа Франциск склав співчуття з приводу теракту в Новому Орлеані

В телеграмі, яку Державний Секретар Святого Престолу надіслав від імені Папи місцевому архиєпископу, зазначається, що він запевняє всю громаду в духовній близькості.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Папа Франциск з глибоким сумом дізнався про людські жертви та поранення, спричинені внаслідок теракту, що стався в Новому Орлеані», – йдеться в телеграмі, яку кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, надіслав на ім’я Преосвященного Ґреґорі Еймонда, Архиєпископа Нового Орлеана в США, з приводу трагедії, яка сталася в цьому місті в новорічну ніч.

Як повідомляється, 42-річний громадянин США Шамсуд-Дін Джаббар, який прийняв іслам у молодому віці, а потім радикалізувався, на повній швидкості в'їхав автомобем в натовп людей, що відзначали новий рік. Потім він вийшов з автомобіля та почав стріляти, доки не був убитий поліцією.

«Запевняючи всю спільноту у своїй духовній близькості», – читаємо в телеграмі, Папа «ввіряє душі загиблих люблячому милосердю всемогутнього Бога і молиться за зцілення та розраду поранених і скорботних» та надсилає своє благословення «як запоруку миру і сили в Господі».