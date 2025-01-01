Папа про кардинала Амато: він до кінця ввірявся доброті Небесного Отця

У телеграмі, надісланій вікарію головного настоятеля Салезіянського Згромадження Папа Франциск висловлює свою віру в те, що покійний втішається на небесному бенкеті разом з численними святими й блаженними, до прослави на вівтарях яких він привів під час головування в Конгрегації в справах визнання святих.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

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«Я дякую Богові за повчальне свідчення цього духовного сина святого Джованні Боско, який протягом багатьох років з людською ретельністю і великодушністю присвячував себе Євангелію та Церкві», – пише Папа Франциск у телеграмі співчуття, надісланій на імʼя о. Стефано Мартольйо, Вікарія головного настоятеля Товариства святого Франциска Сальського, з приводу смерті кардинала Анджело Амато. Серце вислуженого Префекта Конгрегації у справах визнання святих, який належав до салезіянської чернечої родини, перестало битися 31 грудня 2024 р. на 87 році життя.

Святіший Отець висловлює свою близькість усім співбратам з чернечої родини та родичам покійного, згадуючи про «священничий дух та богословську підготовку, з якою він служив Святому Престолу, особливо в Дикастерії Доктрини Віри та в Дикастерії у справах визнання святих».

Запевняючи у своїх молитвах «за душу цього доброго та пильного слуги», який «навіть в останні часи, позначені стражданнями, вручав себе доброті Небесного Отця», Папа Франциск пише: «Вірю, що в супроводі Марії, Помічниці християн, та святих і блаженних, яких він привів до прославлення на вівтарях, він буде прийнятий на вічному небесному бенкеті».