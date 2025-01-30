Співчуття Папи з приводу смерті Предстоятеля Православної Церкви Албанії

Папа Франциск написав лист на ім’я місцеблюстителя предстоятельської архиєпархії, запевняючи у своїх молитвах за покійного митрополита Анастасія, згадуючи про його віддане служіння в різних контекстах.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дізнавшись про смерть Блаженнішого Анастасія, Архиєпископа Тіранського, Дурресського і всієї Албанії, хочу скласти свої співчуття Вам, членам Священного Синоду та всім священикам, монахам, монахиням і мирянам улюбленої Православної Церкви Албанії, разом із запевненням у моїх молитвах, щоб Господь, наш милосердний Отець, дарував йому нагороду за його труди», – пише Папа Франциск у своєму посланні на ім’я архиєпископа Йоана, Митрополита Корчі, місцеблюстителя предстоятельського престолу Православної Церкви Албанії, з приводу відходу до вічності її очільника Блаженнішого Анастасія, серце якого перестало битися 25 січня 2025 року. Послання під час похорону 30 січня зачитав архиєпископ Флавіо Паче, Секретар Дикастерії сприяння єдності між християнами.

У своєму посланні, згадавши про зусилля ієрарха задля відновлення віри в країні після років атеїстичного переслідування, Єпископ Риму також з вдячністю згадує про зустріч з ним під час своєї першої Апостольської подорожі в Європі, коли він 21 вересня 2014 року відвідував Тірану, столицю Албанії.

«Протягом свого тривалого життя і служіння як священник і єпископ, він завжди виявляв глибоку відданість Євангелію, здійснюючи служіння і проповідуючи Господа в різних географічних і культурних контекстах – у Греції, Африці та Албанії. Він робив це за прикладом святого апостола Павла, який настільки посвятив себе Христові, що міг сказати: “Я став усім для всіх, щоб усякими способами деяких спасти” (1 Кор 9,22)» – читаємо в посланні Папи, який також відзначає той факт, що грек за походженням, архиєпископ Атанасій, очоливши 1992 року Албанську Православну Церкву, «прагнув глибоко проникнути в серця ввірених йому людей, особливо в їхні традиції та ідентичність, не втрачаючи при цьому сопричастя з іншими Православними Церквами. Водночас він також з доброю волею вступав у діалог і сприяв мирному співіснуванню з іншими Церквами та релігіями».

«Тепер, коли його земне життя добігло кінця, я молюся, щоб з милосердя Бога Отця Всемогутнього Його Блаженство міг у вічності прославляти Пресвяту Трійцю разом з усіма ісповідниками віри і пастирями, які скрізь і в усі часи проголошували людям слово спасіння», – підсумовує Святіший Отець.