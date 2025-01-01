Папа на початок року: берегти життя кожного «народженого від жінки»

У перший день нового року, в який Церква відзначає також Всесвітній день миру, Папа Франциск відслужив у базиліці Святого Петра Святу Месу з нагоди урочистості Пресвятої Богородиці Марії, в проповіді під час якої наголосив на тому, що цивілізація миру починається від того, що берегтимемо кожне життя, народжене від жінки.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Бог послав Сина свого, народженого від жінки», – ці слова святого Павла, якими він підсумував таїнство втілення Божого Сина, стали основою для проповіді Папи Франциска, яку він виголосив у середу, 1 січня 2025 р., під час Святої Меси в базиліці Святого Петра у Ватикані в урочистість Пресвятої Богородиці Марії. Він зауважив, що на початку нового року маємо прекрасну нагоду «піднести погляд нашого серця до Марії», Яка, «бувши матір’ю, відсилає нас до взаємин із Сином».

Бог стосунків, а не абстрактний

Як зауважив проповідник, слова апостола «народжений від жінки», насамперед відсилають нас до події Різдва, до того, що Слово стало тілом. Святий Павло немовби відчуває необхідність «нагадати нам про те, що Бог став справді людиною через материнське лоно». «Існує спокуса, яка сьогодні приваблює багатьох людей, але може спокусити і багатьох християн: уявляти або вигадувати собі “абстрактного” Бога, пов'язаного з невиразною релігійною ідеєю, з якоюсь скороминущою приємною емоцією. Натомість, Він – конкретний і людяний, Він народився від жінки, має обличчя та ім'я і кличе нас до стосунків з Ним. Христос Ісус, наш Спаситель, народився від жінки; Він має тіло та кров; Він вийшов з лона Отця, але втілився в утробі Діви Марії; Він прийшов з найвищих небес, але поселився в глибинах землі; Він – Божий Син, але став Сином людським», – підкреслив Папа.

Бог, що обирає маленькість

Далі Святіший Отець зазначив, що слова апостола говорять нам також про людську природу Ісуса. «Народжений від жінки» означає, що Він народився як усі створіння, об’являючись нам у крихкості Немовляти. «І в усьому житті Ісуса ми можемо бачити цей вибір Бога, вибір маленькості та прихованості; Він ніколи не піддасться спокусі божественної сили чинити великі знамення і нав'язувати себе іншим, як це пропонував диявол, але відкриє Божу любов у красі Своєї людськості, живучи серед нас, розділяючи звичайне життя, що складається з трудів і мрій, виявляючи співчуття до страждань тіла і духу, відкриваючи очі сліпим і бадьорячи занепалих серцем», – мовив проповідник, підкреслюючи, що Ісус показує нам Бога через свою вразливу людськість, що піклується про вразливих.

Вчитися від Марії

Тож, як повторив знову Папа, Діва Марія завжди приводить нас до таїнства Свого Сина. Вона нагадує нам, що Ісус приходить в тілі, а тому «привілейованим місцем, щоб Його зустріти, в першу чергу є наше життя, наша слабка людська природа». Призиваючи Її як Божу Матір, ми стверджуємо, що Христос, народжений від Отця, «справді народився через лоно жінки», що «Володар часу оселився у нашому часі, також і в цьому новому році, своєю присутністю любові».

«Тож ввіряймо цей новий рік, що розпочинається, Марії, Божій Матері, щоб і ми навчилися, як Вона, знаходити Божу велич у маленькості життя; щоб навчилися піклуватися про кожне створіння, народжене від жінки, насамперед, оберігаючи дорогоцінний дар життя, як це робить Марія: життя в утробі матері, життя дітей, життя тих, хто страждає, життя вбогих, життя людей похилого віку, самотніх, вмираючих. І сьогодні, у Всесвітній день миру, це запрошення, яке випливає з материнського серця Марії, ми всі покликані прийняти: ми всі покликані берегти життя, піклуватися про зранене життя, бо чимало життів поранені. Повертати гідність життю кожного “народженого від жінки” є фундаментальною основою для побудови цивілізації миру», – наголосив Святіший Отець, підсумовуючи, що «Божа Мати і Мати наша» чекає нас у вертепі, показуючи нам, як і пастухам, Бога, «Який завжди вражає нас, Який приходить не у сяйві небес, а в незначності ясел».

«Ввіряймо Їй цей новий ювілейний рік, ввіряймо Їй запитання, тривоги, страждання, радощі і все, що носимо в наших серцях. Вона – мати, Вона – мама. Ввіряймо Їй увесь світ, щоб відродилася надія, щоб нарешті проріс мир для всіх народів Землі», – закликав Папа.