Папа: вся Біблія говорить про Христа та Його діло, а Дух актуалізує це в нашому житті

Проповідуючи під час Святої Меси в Неділю Божого слова, Папа Франциск наголосив на тому, що завдяки літургії та діянню Святого Духа ми стаємо сучасниками проповіді Ісуса, Слова, Яке стало тілом, що відкупити нас від смерті, чуємо слово, яке ніколи не розчаровує.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Відгукнімося з запалом на Христову благовість! Бо Господь промовляє до нас не як до німих слухачів, а як до свідків, закликаючи нас євангелізувати повсякчас і по всіх усюдах», – закликав Папа Франциск, підсумовуючи проповідь, яку він виголосив під час Святої Меси з нагоди Неділі Божого Слова, яку він очолив у базиліці Святого Петра 26 січня 2025 року. Під час цього богослужіння відбулося поставлення сороківки мирян у служіння лекторату, представлення яких відбулося перед проповіддю.

Живе Слово

Під час Літургії Слова прозвучав уривок з Євангелії від Луки про початок проповіді Ісуса в синагозі Назарету, де Він заявляє, що прийшов сповнити пророцтво Ісаї, провіщене перед кілька століть тому. Як підкреслив проповідник, Боже слово – живе, «крокує поруч з нами крізь віки, і силою Святого Духа діє в історії». Щасливим збігом Папа назвав і те, що це слово, яке розкриває суть Месії, що прийшов «проголосити рік Господньої благодаті», прозвучало у перші тижні Ювілею. «Ісус – живе Слово, в якому в якому всі Писання знаходять повне виконання. А ми, через сьогодні святої Літургії, є його сучасниками», – нагадав Святіший Отець, цитуючи конституцію про літургію Другого Ватиканського Собору та запрошуючи слухачів зупинитися на п’яти діях, якими виражена місія Месії.

Принести вбогим радісне звіщення

Насамперед, як зазначив проповідник, Месія посланий «принести благу вість убогим». Євангеліє, тобто, добра новина, яку проголошує Ісус, полягає в тому, що «Боже царство близько», а коли «царює Бог, людина – спасенна». Як підкреслив Папа, «це Євангеліє – це слово співчуття, яке кличе нас до милосердної любові», що включає прошення боргів ближнього та великодушне соціальне служіння.

Проповідувати полоненим звільнення

Другою дією Христа-Помазаника є «проголошувати полоненим визволення». Святіший Отець наголосив, що «дні зла – пораховані», бо «силою Святого Духа Ісус відкупляє нас від будь-якої провини та визволяє наше серце від будь-яких внутрішніх кайданів», несучи в світ Отче прощення, а тому «Євангеліє – це слово милосердя, яке закликає нас ставати пристрасними свідками миру, солідарності та примирення».

Сліпим повернути зір

Третя дія полягає в тому, щоб «сліпим повернути зір». За словами Папи, Месія «відчиняє очі нашого серця, часто засліплені привабливістю влади та марнославства», які є недугами, що «заважають розпізнати присутність Бога», а також «роблять невидимими слабких і стражденних». Отож, «це Євангеліє – це слово світла, яке кличе нас до істини, до свідчення віри та послідовності в житті».

Відпустити пригноблених на волю

Наступною дією Ісуса є «відпустити пригноблених на волю». Папа підкреслив, що «жодне рабство не може встоятися перед ділом Месії, Який робить нас братами й сестрами в своє імʼя». Таким чином, «це Євангеліє – це слово свободи, яке закликає до навернення серця, до чесності мислення, до витривалості у випробуванні».

Рік Господньої благодаті

Врешті, «проголосити рік Господньої благодаті» вказує на «новий час, який не зношує життя, а відроджує його». Тож Євангеліє, як зауважив Папа, «є словом радості, що закликає нас до гостинності, до сопричастя, закликає прямувати як паломники до Божого Царства».

Слово, яке не розчаровує

«Цими п'ятьма діями Ісус вже виконав пророцтво Ісаї. Здійснюючи наше визволення, Він сповіщає нам, що Бог наближається до нашої злиденності, викуповує нас від зла, просвітлює наші очі, розбиває ярмо гноблення і вводить нас у радість часу та історії, в яких Він стає присутнім, щоб йти з нами і вести нас до вічного життя», – мовив проповідник, зауваживши, що хоч спасіння, яке Він дарував нам, ще не сповнилося остаточно, «війни, несправедливість, біль, смерть не матимуть останнього слова», бо «Євангеліє – це живе та надійне слово, що ніколи не розчарує».

У контакті зі словом

Підсумовуючи, Папа заохотив подякувати Отцеві за те, що скерував до нас Своє Слово, Яке стало людиною задля спасіння світу. «Це подія, про яку говорять всі Писання, авторами яких є справжні людини та Святий Дух. Уся Біблія нагадує нам про Христа та Його діло, а Дух актуалізує його в нашому житті та в історії. Коли ми читаємо Святе Письмо, коли ми молимося і вивчаємо його, ми не просто отримуємо інформацію про Бога, але ми отримуємо Святого Духа, Який нагадує нам про все, що говорив і робив Ісус», – сказав Святіший Отець, нагадуючи про важливість того, щоб перебувати в контакті з Божим словом, виробивши звичку завжди мати при собі Святе Письмо.