Програма прилюдних богослужінь Папи на найближчі тижні

Молитва за єдність християн, Неділя Божого слова, що збігається з Ювілеєм світу комунікації, молитва в надвечір’я Стрітення з богопосвяченими особами та Ювілей збройних сил та органів правопорядку. Такою є програма богослужінь Папи на кінець січня та початок лютого.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Бюро Папських літургійних богослужінь оприлюднило програму прилюдних молитовних заходів, які Папа Франциск очолить протягом найближчих тижнів, які будуть позначені першими великими заходами з нагоди Святого Року, що відбувається на тему «Паломники надії».

В суботу, 25 січня 2025 р., урочистість Навернення святого Павла, Папа Франциск очолить вечірню в базиліці святого Павла за мурами з нагоди завершення LVIII Тижня молитов за єдність християн. А вже наступного дня, 26 січня, відзначатиметься чергова Неділя Божого слова, що збігатиметься із Ювілеєм світу комунікації, першою великою подією в рамках Святого Року, яка збере в Римі журналістів та представників засобів суспільної комунікації. З цієї нагоди Святіший Отець очолив Святу Месу в базиліці Святого Петра у Ватикані.

В суботу, 1 лютого, напередодні Стрітення Господнього, коли з ініціативи святого Івана Павла ІІ відзначається Всесвітній день богопосвячених осіб, Папа Франциск очолить у базиліці Святого Петра у Ватикані вечірню. Через тиждень, на неділю, 9 лютого, на площі Святого Петра у Ватикані запланована Свята Меса з нагоди Ювілею збройних сил, поліції та органів безпеки.