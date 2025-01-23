Папа: зберігати слова і вчинки Ісуса у паломництві віри

Приймаючи на аудієнції членів Фундації «Всесвітня мережа молитви», Папа Франциск заохотив їх, щоб у мандрівці серця зберігати слова Ісуса, за прикладом Богородиці.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 23 січня 2025 року, Папа Франциск прийняв на аудієнції членів молитовного руху «Всесвітньої мережі молитви Папи», яка продовжує традиції товариства «Апостольство молитви». На зустріч разом на чолі з новим міжнародним директором Фундації отцем Крістобалем Фонесом, SJ, прибули представники центрального офісу та континентальні координатори. При цій нагоді Папа висловив подяку й визнання попередньому директорові отцю Фредерікові Форносу, SJ, відзначивши його ревне служіння.

Дозволити любові перетворити себе

Святіший Отець висловив радість з того, що члени молитовного руху «прийняли Енцикліку Dilexit nos, про людську і божественну любов Серця Христового». «У ній ви знаходите суттєву поживу, яка підтримує духовність вашої праці, вашого апостоляту», – сказав Папа, зауваживши, що вони називають цю духовність «дорогою Серця». Єпископ Риму запропонував розуміти цей вислів у подвійному сенсі: «це шлях Ісуса, Його Пресвятого Серця, через таємницю втілення, страстей, смерті і воскресіння; і це також шлях нашого серця, пораненого гріхом, яке дозволяє, щоб любові його перемогла та перетворила». Папа звернув увагу на те, що «у цій мандрівці серця нас, як завжди, провадить наша Мати, Марія, яка випереджає нас у паломництві віри та надії, і вчить нас зберігати – берегти – у своєму серці слова та вчинки Ісуса», наголосивши на слові «берегти». А це, за його словами, є «справою Святого Духа», адже «без живої води Святого Духа немає подорожі серця з Христом».

Жити духом Ювілею, як подорожі

Святіший Отець висловив сподівання, що «Всесвітня молитовна мережа зробить дуже важливий внесок у проведення Ювілею, допомагаючи людям і спільнотам жити духом Ювілею, як подорожжю, в якій нерозривно поєднані молитва і співчуття, молитва і близькість до найменших, молитва і діла милосердя».