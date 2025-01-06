Папа: Князь миру нехай дасть мир спільнотам Сходу, що страждають від війни

Напередодні Різдвяних свят, які згідно зі своїм звичаєм, готуються відзначати деякі християнські спільноти Сходу, Папа Франциск побажав їм миру, не забуваючи про свій звичний заклик до молитви за мученицьку Україну та інші країни, що страждають від війни.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«З радістю звертаюся з найщирішими побажаннями до церковних спільнот на Сході, які завтра відзначають Святе Різдво. Запевняю особливим чином у моїх молитвах за тих, хто страждає внаслідок військових конфліктів, що тривають. Нехай же Ісус, Князь миру, принесе всім мир і спокій!» – із таким побажанням Папа Франциск звернувся після проказування молитви «Ангел Господній» в урочистість Богоявлення.

Вітаючи паломників, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Святіший Отець, як і щоразу при цих нагодах, сказав: «І не забуваймо молитися за мир в мученицькій Україні, Палестині, Ізраїлі, в усіх країнах, що перебувають у стані війни, також і за М’янму».