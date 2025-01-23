Папа правоохоронцям: безпека є невидимим благом

Під час зустрічі із представниками італійської поліції, що дбають про безпеку навколо Ватикану, Папа Франциск подякував їм за віддане служіння, яке вимагає готовності і мужності, заохотивши їх пишатися тим, що працюють заради суспільного блага.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 23 січня 2025 року, Папа Франциск, традиційно, прийняв на аудієнції у Ватикані керівників та співробітників Інспекторату італійської поліції при Ватикані. Він побажав присутнім та їхнім родинам мирного 2025 Ювілейного року, заохочуючи їх «звернути свій погляд на Ісуса Христа, нашу надію, Який стає паломником разом з нами і бажає подарувати нам Себе, Своє благословення і прощення».

Бажання оновити і почати наново

Святіший Отець запросив присутніх скористатися Святими дверима, відчиненими в базиліці Святого Петра та в інших папських базиліках Риму. «Проходження через Святі Двері не є магічним актом – ні, це християнський символ – сам Ісус каже: “Я двері” (Ів 10,7) – знак, який виражає бажання почати знову», – промовив Святіший Отець. Він заохотив присутніх плекати «бажання оновитися і дозволити Богові віднайти їх», а тих, «хто можливо, не усвідомлює, що має дар віри, все ж скористатися цим Ювілейним роком, щоб рухатися вперед».

Безпека – це складне завдання

Єпископ Риму подякував правоохоронцям за їхню віддану і професійну службу, «щоб дбати про його особисту безпеку, співпрацівників та всіх паломників й туристів навколо території Ватикану, а також під час його пастирських візитів в Італії». Папа визнав, що «це складне завдання, яке вимагає готовності і мужності, і яке здебільшого виконується непомітно, але яке вимагає самопожертви, уваги до кожної деталі, терпеливості й готовності до самопожертви». «Безпека, насправді, є невидимим благом, важливість якого ми усвідомлюємо саме тоді, коли з якихось причин її бракує, і яка полягає в постійному і розумному спостереженні, щоденно, вдень і вночі», – сказав він.

«Зранена гріхом людина робить необхідною роботу державних органів на службі спільному благу всього суспільства, які мають відповідні засоби, щоб протидіяти і зупиняти тих, хто збирається вчинити злочини і правопорушення», – сказав Папа Франциск. Він закликав правоохоронців пишатися тим, що працюють заради спільного блага, і «в той же час залишатися смиренними», бо це дає змогу визнати, що вони також потребують допомоги, благословення, відкуплення та відкрити своє серце для Божої благодаті.