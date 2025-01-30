Папа надіслав телеграму Президенту США з приводу авіакатастрофи у Вашингтоні

Папа Франциск молиться за загиблих внаслідок інциденту, що трапився поблизу вашингтонського аеропорту, складаючи співчуття родичам та засилаючи слова підтримки учасникам рятувально-пошукових заходів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Дізнавшись про авіакатастрофу біля вашингтонського національного аеропорту імені Рональда Рейґана, висловлюю свою духовну близькість усім, кого торкнулася ця трагедія», – читаємо в телеграмі співчуття, яку Папа Франциск надіслав на ім’я Президента США Дональда Трампа з приводу трагедії, що сталася поблизу столиці.

Літак авіакомпанії «American Airlines» з 60 пасажирами і чотирма членами екіпажу на борту зіткнувся в середу ввечері з військовив вертольотом під час посадки в Національному аеропорту імені Рональда Рейгана поблизу Вашингтона, округ Колумбія. Повітряне судно впало в річку Потомак. Тривають пошукові роботи. Станом на момент написання цього повідомлення знайдено щонайменше 28 тіл загиблих.

«Ввіряючи душі померлих ласкавому милосердю Всемогутнього Бога, я складаю свої найглибші співчуття родинам, які оплакують втрату своїх близьких. Я також молюся за тих, хто бере участь у рятувальній операції, і призиваю на весь народ божественне благословення розради та сили», – йдеться в телеграмі, текст якої опублікувала пресслужба Святого Престолу.