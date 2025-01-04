Папа Франциск взяв участь у хіротонії Віцеґерента Римської дієцезії

У присутності Папи Франциска Вікарій для Римської дієцезії уділив єпископські свячення єпископові-помічникові Ренато Тарантеллі Баккарі, який також буде його заступником.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Ввечері, 4 січня 2025 р., Папа Франциск завітав до базиліки святого Івана на Латерані, катедрального собору Римської дієцезії, щоб взяти участь у єпископському рукоположенні преосвященного Ренато Тарантеллі Баккарі, Єпископа-помічника та Віцеґерента Римської дієцезії. Про відповідне призначення у Ватикані було оголошено 21 листопада минулого року.

Головним святителем був кардинал Бальдассаре Рейна, Вікарій Папи для Римської дієцезії. Саме для того, щоб допомагати вікарієві «в управлінні дієцезіальним життям» Папа Франциск призначив нового ієрарха. Співсвятителями були кардинал Крістоф Шенборн, Ахиєпископ-Митрополит Відня, та єпископ-помічник Римської дієцезії Мікеле Ді Тольве.

У листі, надісланому новому єпископові в день призначення, Святіший Отець закликав його здійснювати своє служіння в тісній єдності з Єпископом Риму та його вікарієм. У цьому ж листі він пообіцяв прибути на хіротонію.