Папа до вихователів: з надією навчати учнів мовою життя й любові

Зустрічаючись із кількома італійськими об’єднаннями вихователів, управлінців та батьків учнів, Святіший Отець закликав їх до любові та служінні іншим, навчаючись від Христа рис Божої педагогіки.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 4 січня 2025 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції представників Італійської асоціації католицьких вчителів, Італійської католицької спілки вчителів, управлінців, й вихователів, а також Асоціації батьків учнів католицьких шкіл. У своєму слові Святіший Отець закликав шанувати гідність кожної людини та дарувати учням надію.

Навчати своїм життям та близькістю

Папа Франциск вказав на подію Різдва Христового, де Господь показує нам Божу педагогіку, у якій бачимо, що велич проявляється не в успіху чи багатстві, а «в любові та служінні іншим». Виховний метод Бога відображає водночас три Його риси: «близькість, співчуття й ніжність». «Саме Господь, як учитель, який входить у світ своїх учнів, обирає життя серед людей, щоб навчати мовою життя і любові», – зауважив він. Тому «педагогіка, яка віддалена від людей, не є ефективною».

За словами Святішого Отця, Божа педагогіка є педагогікою дару та закликом жити в спільності з Богом та іншими, де пріоритетним місцем є сім’я. Він пригадав історію, де один чоловік побачив у ресторані членів сім’ї, які не розмовляли між собою, адже кожен мав у руках телефон. Відтак Папа вказав на важливість спілкування у сім’ї, яка є виразником діалогу, що спонукає до зростання.

Підтримувати в учнів надію

Вказуючи на гасло Ювілейного року у Церкві – «Паломники надії», Наступник апостола Петра закликав присутніх допомагати наймолодшим йти дорогою надії. «Добрий вчитель – це людина надії, тому що він чи вона з довірою і терпеливістю присвячує себе проекту людського зростання. Його чи її надія не є наївною, вона ґрунтується на реальності, підтримується переконанням, що кожне педагогічне зусилля має цінність і що кожна людина має гідність й покликання, які заслуговують на те, щоб їх розвивати», – зауважив Святіший Отець, додаючи, що надія є двигуном, який підтримує вихователів у їхній щоденній праці.

Вказуючи на шляхи, необхідні для того, щоб не втратити надію, він закликав звертати свій погляд на Ісуса, Який є нашим вчителем та попутником у паломництві надії. «У серці кожної людини живе надія як прагнення та очікування добра, навіть якщо невідомо, що принесе завтрашній день. Ці людські надії через кожного з вас можуть зустрітися з християнською надією, надією, яка народжується з віри і живе в любові», – сказав Папа.

Школа – нагода закласти основи більш справедливого світу

Святіший Отець зазначив, що школа покликана розвивати і передавати нову культуру, засновану на інклюзії, розпізнаванні істинного, доброго і прекрасного, культуру відповідальності, щоб протистояти глобальним викликам. «У школі можна “представляти категорії миру”, тобто закладати основи більш справедливого і братерського світу, використовуючи всі дисципліни і творчість дітей та молоді. Але якщо в школі ви воюєте між собою, якщо в школі ви цькуєте дівчат і хлопців, які мають якісь проблеми, то це підготовка до війни, а не до миру. Будь ласка, ніколи не займайтесь цькуванням», – закликав Папа.

Наприкінці зустрічі він вказав на важливість пам’ятати про витоки власних інституцій та закликав до взаємної співпраці, щоб «краще свідчити обличчя Церкви в школі і для школи».