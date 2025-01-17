Папа іспанським семінаристам: Ісус дає силу бути сіячами надії

Під час зустрічі з семінаристами, які прибули з іспанського міста Кордова, Святіший Отець закликав майбутніх священників надіятись на Бога та скріплюватися Його силою.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 17 січня 2025 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції спільноту дієцезіальної Вищої духовної семінарії святого Пелагія з іспанського міста Кордова, які прибули як паломники до Риму з нагоди Ювілейного року. У вітальному слові Святіший Отець роздумував над знаками надії, які вказують шлях у християнському житті.

Ісус – джерело надії

Папа зазначив, що першим знаком надії є напрямок – небо, яке про яке потрібно пам’ятати, щоб вибрати правильний шлях. Другий знак надії пов’язаний із небезпеками на вибраному шляху. За словами Святішого Отця, чеснота надії дозволяє витривало йти Божою дорогою серед небезпек, будучи переконаними, що Ісус завжди підтримає та дасть сили «бути сіячами надії». Він зауважив, що сіяти надію – це не говорити ласкаві слова або віддавати перевагу солодкозвучному добру, адже йдеться про шлях Ісуса до небесного Єрусалиму: земний шлях, який позначений необхідністю брати на себе хрест.

Скріплюватись у Бозі

«У цій подорожі, яка привела вас до Риму, щоб пройти через Святі Двері і відвідати гробниці апостолів, ми потребуємо підтримки, щоб відчути присутність Того, хто є нашою єдиною надією, Ісуса», – підкреслив Папа. Тому третім знаком надії, за його словами, є місця для підкріплення, які пов’язані з особою Христа. «Він постає перед нами як Учитель, як Господь, Він дає нам Себе як їжу у Своєму Слові та Євхаристії, Він прихищає нас, коли ми опиняємося посеред дороги, і Він приймає, коли нас наздоганяє втома і нам потрібно зупинитися, щоб перепочити. Без цієї надії вирушати в дорогу було б нерозважливо, але, довіряючи Йому, ми не сумніваємося, що прибудемо до бажаної пристані», – зауважив Святіший Отець, вказуючи на важливість ступати до Бога у спільноті.