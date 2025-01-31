Папа до працівників Римської Роти: турбуватися про спасіння душ

Зустрічаючись із Делегацією трибуналу Римської Роти, Святіший Отець заохотив до належної підготовки працівників дієцезіальних трибуналів, щоб старанно та справедливо здійснювати правосуддя.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 31 січня 2025 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції очільників, суддів, адвокатів та працівників Римської Роти, одного з трьох найвищих трибуналів Апостольської Столиці, компетентним у подружній матерії. Зустріч відбулася з нагоди початку нового Судового Року. У вітальному слові Святіший Отець висловив вдячність працівникам, присвятивши свої роздуми особливостям реформи процесу визнання недійсності шлюбу на основі двох Motu proprio: Mitis Iudex Dominus Iesus та Mitis et Misericors Iesus, які були проголошені десять років тому.

Турбота єпископа за належне функціонування трибуналу

Папа виокремив провідну роль єпископа, який відповідає за здійснення правосуддя в дієцезії та повинен виносити рішення особисто через «processus brevior» (коротший процес) у тих випадках, коли недійсність шлюбу є очевидною, що є вираженням турботи про спасіння душ. «Тому я закликав включити питання діяльності трибуналів до дієцезіального душпастирства, доручивши єпископам подбати про те, щоб вірні знали про існування цього процесу як можливого засобу для вирішення ситуації потреби, в якій вони опинилися. Іноді сумно дізнаватися, що вірні не знають про існування цього способу, – зазначив він. – Крім того, важливо забезпечити безоплатність процедур, щоб Церква могла виявляти безоплатну любов Христа, якою ми всі були спасенні».

За словами Святішого Отця, турбота єпископа реалізується, зокрема, в тому, що «він гарантує в законодавчому порядку створення у своїй дієцезії трибуналу, укомплектованого добре підготовленими особами», а також забезпечує, щоб вони виконували свою роботу справедливо і старанно. «Інвестиції в підготовку таких працівників – наукову, загальнолюдську і духовну – завжди приносять користь вірним, які мають право на те, щоб їхні прохання були уважно розглянуті, навіть коли вони отримують негативну відповідь», – додав Папа.

Піклування за відновленням міжособистісних стосунків

Святіший Отець звернув увагу на іншу особливість реформи процесу недійсності шлюбу – турботу за спасіння душ. «Для багатьох, хто пережив нещасливий подружній досвід, перевірка дійсності або недійсності шлюбу є важливою можливістю; і цим людям необхідно допомогти пройти цей шлях якомога легше», – наголосив він. У цьому контексті важливу роль відіграють чесноти розсудливості й справедливості, «які мають бути підкріплені любов’ю», щоб належним чином застосовувати наявні норми.

Відтак Папа вказав на потребу підходити до подружньої та сімейної реальності з благоговінням, адже сім’я є живим відображенням сопричастя любові, яким є Бог у Пресвятій Трійці. «Крім того, подружжя, поєднане шлюбом, отримало дар нерозривності, який не є метою, яку потрібно досягти власними зусиллями, і також не є обмеженням їхньої свободи, а обітницею від Бога, вірність Якого робить можливою вірність людей», – зауважив він. За його словами, Церква доручає працівникам Римської Роти завдання великої відповідальності й краси – «допомогти очистити і відновити міжособистісні стосунки».