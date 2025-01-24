Папа Франциск прийняв у Ватикані Президентку Мальти

Міріам Спітері Дебого спілкувалася з Папою 20 хвилин та провела переговори в Державному Секретаріаті. Серед тем, які обговорювалися, були виклики міграції та війна в Україні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 24 січня 2025 р., Папа Франциск прийняв у Апостольському палаці у Ватикані Президентку Мальти Міріам Спітері Дебоно. Як інформує пресслужба Святого Престолу, розмова тривала приблизно 20 хвилин. Під час обміну подарунками Спітері Дебоно подарувала кошит типових мальтійських продуктів й апарат для текартерапії, який буде передано до Амбулаторії Дискастерії служіння милосердя, де отримуючи допомогу бездомні та вбогі. Він призначений для фізіотерапевтичних процедур з метою зменшення запалення і болю при основних патологіях опорно-рухового апарату, які дуже часто зустрічаються у цих людей через умови їхнього життя.

Опісля Президентка Мальти зустрілася з архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями. Під час переговорів у Державному Секретаріаті, як зазначається в комюніке за підсумками зустрічі, було висловлено високу оцінку міцним двостороннім стосункам, наголошуючи на зусиллях, спрямованих на подальше посилення співпраці в ділянках обопільного зацікавлення. В подальшому були обговорені різні теми міжнародного характеру, з особливою увагою до ситуації в Середземномор’ї, в Ізраїлі та Палестині, Україні, як також до викликів, пов’язаних з міграцією.