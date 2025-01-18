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Папа до Фундації Папської швейцарської гвардії про потребу взаємної підтримки

Зустрічаючись із делегацією Фундації Папської Швейцарської гвардії, Святіший Отець висловив вдячність за їхню допомогу, яка вказує на важливість підтримки одні одних.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 18 січня 2025 р., Папа Франциск прийняв на аудієнції членів Фундації Папської Швейцарської гвардії, які прибули до Риму на паломництво з нагоди 25-ліття від заснування Фундації. У своєму вітальному слові Святіший Отець зазначив, що підтримувати гвардійців означає підтримувати Наступника апостола Петра в його служінні для Вселенської Церкви.

Папа пригадав про особливості діяльності Фундації, яка підтримує родини членів Папської швейцарської гвардії, надає кошти для покращення професіоналізму та інфраструктури гвардійців, а також підтримує їх, коли вони повертаються додому після служіння у Ватикані. «Співпраця між вашою Фундацією та Папською швейцарською гвардією є взірцевою, бо показує, що жодна організація не може діяти самотужки. Ми всі повинні допомагати і підтримувати один одного, і це стосується вас, окремих спільнот, але також і Церкви загалом», – зауважив Святіший Отець.

На завершення Папа висловив вдячність Фундації за їхню різносторонню допомогу, запевнивши про молитву в їхніх намірах, та уділив благословення.

18 січня 2025, 10:49

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