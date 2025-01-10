Папа: в братерському суспільстві є місце для всіх, у кожного - невід’ємна гідність

Зустрічаючись із творцями інклюзивної освітньої ініціативи з Франції, Папа Франциск подякував їм за те, що втілюють в життя мрію про відкриту Церкву, в якій є місце для всіх, і де кожен може реалізувати свій потенціал.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У цей Ювілейний рік надії я заохочую вас до рішучої витривалості, бо лише повернувши центральне місце людській особі, інтегрувавши її духовні виміри, ми зможемо побудувати справді справедливе та солідарне суспільство», – сказав Папа Франциск, приймаючи у п’ятницю, 10 січня 2025 р., представників освітньої ініціативи «Écoles de Vie(s)» (Школи життя) з Франції. Це починання, ставлячи в центрі Євангеліє та соціальне вчення Церкви, має на меті впроваджувати в життя інклюзивний вимір та діалог між поколіннями. Дякуючи їм за те, що вони проливають світло на фундаментальну істину про те, що «кожна людина, якою б уразливою вона не була, є носієм вродженої цінності», Святіший Отець нагадав, що «кожне людське життя має невід’ємну гідність», що й стараються проголошувати творці проекту.

Відкрита Церква

«Саме цього нас навчає Сам Ісус своїм прикладом. У своєму служінні Він завжди виходив назустріч хворим, відкинутим, тим, хто був виключений з тогочасного суспільства. Він торкався прокажених, розмовляв з маргіналізованими, приймав з любов'ю тих, кому, здавалося, не було місця в суспільстві», – підкреслив Папа, вказуючи на те, що приймаючи всіх з їхніми вразливостями та залучаючи у стосунки велику кількість дійових осіб, вони втілюють ту «Церкву, що виходить назовні», до будування якої він закликав, прагнучи, щоб Церква була відкритою, гостинною, спроможною наблизитися до кожного та лікувати рани.

Розкрити потенціал молоді

Святіший Отець зауважив, що молоді люди, попри якісь свої обмеження, «багаті потенціалом, про який і не здогадуються». Відповідно, ми покликані створювати простір, де вони можуть виразитися. «Ми повинні творити місце для їхніх мрій, приймати їх і давати їм надію. Ваші зусилля допомагають їм зрозуміти, що їхнє життя має сенс і що вони відіграють унікальну роль у суспільстві», – сказав він, висловивши задоволення з приводу того, що цей проект вписується у бачення освіти, запропоноване Глобальним освітньо-виховним пактом, який він ініціював і яке полягає в тому, що «цілісна освіта не просто передає знання, а прагне сформувати чоловіків і жінок, здатних до співчуття і братерської любові».

«Таким чином ви робите внесок в освіту, яка готує майбутнє, формуючи не тільки компетентних фахівців, а й зрілих дорослих, які стануть будівничими прекраснішого і людянішого світу, пронизаного Євангелієм», – мовив Папа, вказуючи на те, що ця ініціатива є конкретною відповіддю на це прагнення, бо «повертає всім людям, марґіналізованим через інвалідність чи слабкість, їхнє місце всередині братерської та радісної спільноти».