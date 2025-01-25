Президент Панами та в.о. Президента Гаїті з візитами у Ватикані

Папа Франциск почергово прийняв у Апостольському палаці у Ватикані Президента Панами та Голову Перехідної Президентської Ради Гаїті, які опісля зустрілися з Державним Секретарем Святого Престолу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 25 січня 2025 р., Папа Франциск прийняв у Апостольському палаці у Ватикані двох глав держав з Північної Америки. Серед перших ранкових робочих зустрічей була розмова з Президентом Панами Хосе Раулем Мулліно Кінтеро, яка тривала півгодини й завершилася, як звичайно, обміном подарунками.

Опісля Глава Держави зустрівся з Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, якого супроводжував архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями. Пресслужба Святого Престолу інформує, що під час щирих переговорів висловлено задоволення добрими двосторонніми стосунками, зупинившись на цінному внескові, який Церква робить в життя країни. Під час розмови також торкнулися деяких тем спільного зацікавлення, таких як піклування про спільний дім, міграція і суспільно-політична ситуація в країні та регіоні, підтверджуючи взаємне зобовʼязання співпрацювати задля добра панамського народу.

Візит у Ватикан Голови Перехідної Президентської Ради Гаїті

Папа Франциск також зустрівся з Головою Перехідної Президентської Ради Гаїті Леслі Вольтером, який після двадцятихвилинної розмови і протокольних заходів також зустрівся із кардиналом Пароліном і архиєпископом Ґаллаґером.

У повідомленні пресслужби Святого Престолу за підсумками зустрічі зазначається, що під час переговорів у Державному Секретаріати, висловивши задоволення добрими стосунками, сторони зупинитися на цінному внескові Церкви в життя країни, який вона робить, незважаючи на труднощі, пов’язані з поточною кризою. Вони також обговорили суспільно-політичну ситуацію, питання, пов’язані з безпекою та гуманітарні виклики, як також кроки до подолання кризи, що чиняться за підтримки міжнародної спільноти.